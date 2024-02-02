Полезные и недорогие блюда: 5 простых рецептов с овощами
Здоровое питание не должно быть дорогим или сложным. Мы представляем 5 простых рецептов, в которых можно использовать много овощей, чтобы питаться более сбалансированно. Сейчас в Maxima проходит овощной фестиваль, а это значит, что многие ингредиенты рецептов можно приобрести по еще более выгодной цене. Далее вы найдете интересные рецепты овощных блюд.
1. Красочный овощной вок
Ингредиенты: Болгарский перец, морковь, стручки гороха, красный лук, соевый соус, растительное масло (лучше оливковое), чеснок. По желанию также курица или рыба в подходящем для вашего кошелька виде.
Приготовление: Разогрейте на сковороде масло, добавьте овощи и обжарьте до хрустящей корочки. Приправьте соевым соусом, солью и перцем. Подавайте с запеченной в духовке курицей или рыбой. Совет по экономии! В Maxima вы найдете очень хорошие предложения именно на свежую рыбу. В магазинах, где есть прилавок со свежей рыбой, всю рыбную продукцию можно приобрести со скидкой 30 % с 17 часов понедельника и в течение всего вторника.
2. Суп из чечевицы
Ингредиенты: Чечевица, лук, морковь, картофель, овощной бульон (кубик или готовый бульон), сушеный тимьян. Рекомендация! Добавьте маринованный огурец, чтобы получить вкус, похожий на вкус рассольника.
Приготовление: Нарежьте мелко все овощи и добавьте в кастрюлю. Добавьте воду и бульонный кубик или готовый бульон. Добавьте чечевицу и варите, пока чечевица не станет мягкой. По желанию добавьте мелко нарезанный маринованный огурец. Приправьте по своему вкусу.
3. Питательный салат с авокадо и фасолью
Ингредиенты: Авокадо, киноа или кускус, помидоры черри, салат руккола, консервированная черная фасоль, лайм, кинза.
Приготовление: Смешайте нарезанное авокадо, приготовленный кускус или киноа (NB! киноа дороже, но питательнее, чем кускус), разрезанные пополам помидоры черри, рукколу и черную фасоль. Добавьте мелко нарезанный свежий кориандр, выдавите сок лайма и перемешайте. Совет по экономии! В Maxima вы найдете качественную продукцию Well Done по хорошей цене, например, фасованные салаты, помидоры черри, зелень, консервированные продукты. Стоит попробовать!
4. Чили кон карне из фасоли с рисом
Ингредиенты: Консервированная красная и черная фасоль, помидоры черри, лук, болгарский перец, порошок чили, томатная паста и рис.
Приготовление: Обжарьте лук, болгарский перец и помидоры до мягкости. Добавьте фасоль, томатную пасту и приправы и тушите около 15 минут. Подавайте с отварным рисом или при желании добавьте рис в соус.
5. Сливочная куриная паста с зеленой фасолью и зеленью
Ингредиенты: Паста, куриное филе, замороженная зеленая фасоль, сливки или кокосовый крем, чеснок, свежий базилик и петрушка, пармезан или другой тертый твердый сыр.
Быстрые Шаги: Отварите пасту. Обжарьте курицу, добавьте чеснок и замороженную зеленую фасоль. Когда фасоль будет готова, добавьте в смесь сливки и мелко нарезанную зелень. Теперь добавьте пасту и хорошо перемешайте. Подавайте с пармезаном или тертым твердым сыром.
Экономия на продуктах питания требует грамотного планирования. Лучший совет по экономии – следить за кампаниями и планировать меню на неделю в соответствии с продуктами по кампании. Вы также можете сэкономить на расходах на продукты питания, если будете готовить еду в больших количествах, минимум на два дня. Использование большего количества овощей в рационе полезно как для вашей фигуры, так и кошелька, так как они дешевле, чем, например, мясные продукты. Maxima продает первоклассные свежие продукты, что означает их высочайшее качество и, конечно же, самую выгодную для вас цену на рынке. Уже несколько лет компания стремится к повышению качества сырья, а это означает более тщательный контроль качества на складе и в магазине, а также повышение эффективности процессов.
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