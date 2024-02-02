Полезные и недорогие блюда: 5 простых рецептов с овощами

5. Сливочная куриная паста с зеленой фасолью и зеленью

Экономия на продуктах питания требует грамотного планирования. Лучший совет по экономии – следить за кампаниями и планировать меню на неделю в соответствии с продуктами по кампании. Вы также можете сэкономить на расходах на продукты питания, если будете готовить еду в больших количествах, минимум на два дня. Использование большего количества овощей в рационе полезно как для вашей фигуры, так и кошелька, так как они дешевле, чем, например, мясные продукты. Maxima продает первоклассные свежие продукты, что означает их высочайшее качество и, конечно же, самую выгодную для вас цену на рынке. Уже несколько лет компания стремится к повышению качества сырья, а это означает более тщательный контроль качества на складе и в магазине, а также повышение эффективности процессов.