Не только женская участь: каждый третий мужчина в Эстонии подвергался насилию в отношениях

Опираясь на данные, руководитель проекта Департамента статистики Яна Брунс объяснила, что среди мужчин в возрасте 18–74 лет 32% пережили психологическое насилие, 8% — физическое насилие и 1% — сексуальное насилие. Чаще всего с насилием сталкивались молодые мужчины в возрасте 18–29 лет (39%), реже всего — пожилые мужчины в возрасте 65–74 лет (24%).

Наибольшей проблемой является психологическое насилие

„20% мужчин признались, что при их общении с другой женщиной их партнерша злилась или безосновательно подозревала мужчину в неверности. Почти такая же доля мужчин (17%) сталкивалась с унижением или оскорблениями со стороны партнера, наедине или в присутствии других людей“, — поделилась Яна Брунс результатами исследования.

Чуть меньшая доля мужчин (13%) указала на то, что партнер ограничивал встречи с друзьями или препятствовал занятиям по интересам. Кроме того, мужчины отмечали, что их партнер контролировал, куда они ходят (9%), или намеренно вел себя так, чтобы напугать или запугать их, например кричал или разбивал вещи (9%).

Две трети мужчин пережили психологическое насилие со стороны своих бывших партнеров, одна треть — со стороны нынешнего партнера. Доля мужчин, которые пережили психологическое насилие как от бывшего, так и нынешнего партнера или нескольких бывших партнеров, составляет 10%.

Большинство мужчин сталкивалось с психологическим насилием редко или один раз в жизни (60%). Доля тех, кто страдает от психологического насилия часто или постоянно, составляет менее 5%. „В целом статистика показывает, что мужчины решают уйти из насильственных отношений, поскольку частому насилию со стороны нынешнего партнера подвергаются 1,5% мужчин“, — отметила Брунс.