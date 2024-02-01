Энергия февраля несет нам множество непростых экзаменов! Таролог раскинула карты для читателей RusDelfi на новый месяц(1)
Энергия февраля несет нам множество непростых экзаменов. Особенно внимательным следует быть на работе, не совершайте сомнительных сделок, будьте максимально бдительными, сохраняйте выдержку.
Карты месяца: Справедливость, Дьявол, Звезда. Без серьезных разговоров не обойтись, сейчас лучшее время попрощаться с теми, с кем ваши дорожки давно уже разминулись. Придет четкое осознание того, что отношения уже не наладить.
Обстановка накаляется, нестабильность может сильно напрягать. Главное не сорваться и не искать поддержку в кратковременных удовольствиях. Если вас обманули, не оправдали ожидания - не ищите истину на дне бокала вина, а лучше вместе с семьей отправьтесь на природу.
Овен
аркан Колесница, Верховная Жрица и Императрица
Месяц просто пропитан женской энергией. Поэтому слабому полу карты просто советуют найти время для того, чтобы посетить салон красоты, поменять прическу или цвет волос. А овнам мужчинам - больше проявлять инициативу, не забывать делать девушкам комплименты.
У одиноких овнов будет хорошая возможность наконец-то познакомиться с таким человеком, который будет соответствовать их оживаниям. Февраль хорош для новых начинаний и переездов.
Телец
аркан Император, Справедливость и Дьявол
В этом месяце близкие люди почувствуют, что вы для них незаменимая опора, пусть вы бываете строги и не всегда говорите, то что им нравится, без вас им будет тяжело.
Февраль будет напоминать дебаты, вам придется много спорить, и даже если вы будете создавать впечатление мудрого человека и выдвигать справедливые решения, оппонент не захочет с вами соглашаться.
Также карты советуют тщательнее планировать свое время, возможны различные накладки из-за того, что вы упустите из виду главные детали. Поэтому дважды проверяйте дату и время билета, а все запланированные встречи записывайте в календарь.
Близнецы
аркан Cмерть, Влюбленные и Отшельник
Карты говорят о том, что февраль для близнецов просто создан для того, чтобы пересмотреть свои взгляды на многие вещи, например, отношения. В последний месяц зимы будет очень тянуть побыть наедине с самим собой. Не заставляйте себя выходить в свет, а если любимый человек будет не понимать, что с вами случилось, постарайтесь ему объяснить, не молчите.
Несмотря на это, февраль будет успешным в денежной сфере, получится даже немного накопить.
Рак
аркан Повешенный, Сила и Справедливость
Главный девиз этого месяца: „Не дави, а немного подожди“. Вы можете почувствовать прилив сил и энергии, а также подавить в себе страхи и сомнения. Захочется быстро действовать, другие просто не будут за вами успевать.
В сфере здоровья в феврале должны быть улучшения. В этом месяце смело можно экспериментировать и рисковать, свое вы точно не потеряете.
Лев
аркан Смерть, Отшельник и Маг
Порвите со всем старым, а потом смело говорите о том, что начинаете новую жизнь. Знайте, что пришло время уступать место новым возможностям и людям в вашей жизни. Постарайтесь принимать все решения самостоятельно, не обращаясь за помощью к окружающим. Можно позволить себе быть немного гордым и независимым. На работе просто не обойдутся без вашей помощи и совета.
Февраль отлично подойдёт для того, чтобы начать бороться с пагубными привычками, например, бросить курить.
Дева
аркан Луна, Колесница и Дурак
Месяц февраль - период некой неопределенности, которая может быть связана с личной жизнью или карьерой. Вас могут мучать сомнения или дурные предчувствия, помните, что все это не просто так, обязательно обращайте на это внимание.
В денежном вопросе могут возникнуть трудности, возможны задержки с зарплатой, или сумма окажется не та, на которую вы изначально рассчитывали. Поэтому уже с самого начала месяца включите режим „экономия“.
Весы
аркан Умеренность, Колесница и Дурак
Февраль для весов пройдет достаточно спокойно, вы будите наслаждаться в полной мере размеренной жизнью. А одним прекрасным утром к вам может прийти совершенно новая идея связанная с работой или каким-нибудь новым начинанием.
Расстроить вас могут разве что сердечные дела. Постарайтесь не оставлять свою второю половинку на долгое время без присмотра.
Скорпион
аркан Дьявол, Император и Справедливость
В сфере работы могут появиться внезапные трудности, постарайтесь не опаздывать на работу, а также выполнять все дела по мере их поступления. Если откладывать что-то в долгий ящик, то можно удачно об этом забыть.
Хороший месяц для решения любовных вопросов, на женщин-скорпионов будут направлены все мужские взоры, пользуйтесь моментом. Если вы хотите что-то купить или продать, то попробуйте сделать это через интернет.
Стрелец
аркан Повешенный, Колесо Фортуны Мир
События февраля вскружат вам голову, потому что их будет столько, что вы не будете успевать понимать, как реагировать и принимать новую информацию. В последний месяц зимы для вас гарантирована активная социальная жизнь, это могут быть поездки, путешествия, встречи по работе.
Будьте открыты к новому, немного авантюризма, и желаемый результат будет достигнут.
Козерог
Аркан Справедливость, Император и Колесница
В феврале близким понадобится ваша помощь и поддержка, обязательно проявите свою заботу. Хорошо должны пройти запланированные заранее поездки, а если они рабочие, то вы обязательно получите то, что хотели. Постарайтесь черпать информацию отовсюду. Даже если на первый взгляд кажется, что ваш оппонент несет какую-то ерунду, прислушайтесь, может быть, вы не так его поняли?
Водолей
Аркан Мир, Башня и Император
В феврале необходимо быть осторожным и внимательным, есть большая вероятность получить травму.
В последний месяц зимы наконец-то удастся завершить то, что вас уже давно напрягало. Будьте решительны и активны, в этом месяце так: что и сколько вы сделаете - такое вознаграждение и получите. Одинокие водолеи-мужчины, если вам понравилась какая-то дама, то не упускайте шанс, действуйте сразу.
Рыбы
Аркан Башня, Император И Суд
Постарайтесь в этом месяце не конфликтовать с мужским полом, их месть может быть довольно жесткой. Оно вам надо?
Судьба может дать вам новый шанс, не упустите его, например, внезапно встретить нужного человека, которого вы не видели уже тысячу лет. В последний зимний месяц не бойтесь оглядываться назад и начинать все сначала. Хоть и говорят, что дважды в одну реку не войдешь, но с вами это правило работать не будет.