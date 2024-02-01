Энергия февраля несет нам множество непростых экзаменов! Таролог раскинула карты для читателей RusDelfi на новый месяц

Карты говорят о том, что февраль для близнецов просто создан для того, чтобы пересмотреть свои взгляды на многие вещи, например, отношения. В последний месяц зимы будет очень тянуть побыть наедине с самим собой. Не заставляйте себя выходить в свет, а если любимый человек будет не понимать, что с вами случилось, постарайтесь ему объяснить, не молчите.

Также карты советуют тщательнее планировать свое время, возможны различные накладки из-за того, что вы упустите из виду главные детали. Поэтому дважды проверяйте дату и время билета, а все запланированные встречи записывайте в календарь.

Февраль будет напоминать дебаты, вам придется много спорить, и даже если вы будете создавать впечатление мудрого человека и выдвигать справедливые решения, оппонент не захочет с вами соглашаться.

В этом месяце близкие люди почувствуют, что вы для них незаменимая опора, пусть вы бываете строги и не всегда говорите, то что им нравится, без вас им будет тяжело.

У одиноких овнов будет хорошая возможность наконец-то познакомиться с таким человеком, который будет соответствовать их оживаниям. Февраль хорош для новых начинаний и переездов.

Месяц просто пропитан женской энергией. Поэтому слабому полу карты просто советуют найти время для того, чтобы посетить салон красоты, поменять прическу или цвет волос. А овнам мужчинам - больше проявлять инициативу, не забывать делать девушкам комплименты.

Обстановка накаляется, нестабильность может сильно напрягать. Главное не сорваться и не искать поддержку в кратковременных удовольствиях. Если вас обманули, не оправдали ожидания - не ищите истину на дне бокала вина, а лучше вместе с семьей отправьтесь на природу.

Карты месяца: Справедливость, Дьявол, Звезда. Без серьезных разговоров не обойтись, сейчас лучшее время попрощаться с теми, с кем ваши дорожки давно уже разминулись. Придет четкое осознание того, что отношения уже не наладить.

Несмотря на это, февраль будет успешным в денежной сфере, получится даже немного накопить.

Рак

аркан Повешенный, Сила и Справедливость

Главный девиз этого месяца: „Не дави, а немного подожди“. Вы можете почувствовать прилив сил и энергии, а также подавить в себе страхи и сомнения. Захочется быстро действовать, другие просто не будут за вами успевать.

В сфере здоровья в феврале должны быть улучшения. В этом месяце смело можно экспериментировать и рисковать, свое вы точно не потеряете.

Лев

аркан Смерть, Отшельник и Маг

Порвите со всем старым, а потом смело говорите о том, что начинаете новую жизнь. Знайте, что пришло время уступать место новым возможностям и людям в вашей жизни. Постарайтесь принимать все решения самостоятельно, не обращаясь за помощью к окружающим. Можно позволить себе быть немного гордым и независимым. На работе просто не обойдутся без вашей помощи и совета.

Февраль отлично подойдёт для того, чтобы начать бороться с пагубными привычками, например, бросить курить.

Дева

аркан Луна, Колесница и Дурак

Месяц февраль - период некой неопределенности, которая может быть связана с личной жизнью или карьерой. Вас могут мучать сомнения или дурные предчувствия, помните, что все это не просто так, обязательно обращайте на это внимание.

В денежном вопросе могут возникнуть трудности, возможны задержки с зарплатой, или сумма окажется не та, на которую вы изначально рассчитывали. Поэтому уже с самого начала месяца включите режим „экономия“.

Весы

аркан Умеренность, Колесница и Дурак

Февраль для весов пройдет достаточно спокойно, вы будите наслаждаться в полной мере размеренной жизнью. А одним прекрасным утром к вам может прийти совершенно новая идея связанная с работой или каким-нибудь новым начинанием.

Расстроить вас могут разве что сердечные дела. Постарайтесь не оставлять свою второю половинку на долгое время без присмотра.

Скорпион

аркан Дьявол, Император и Справедливость