Maxima отказалась от использования в кулинарии и кондитерских изделиях яиц от кур, содержащихся в клетках

„Maxima считает важным как качество, цену, так и методы производства продуктов, которые продаются в магазинах Maxima“, – сказала Кристина Мустонен, генеральный директор Maxima Eesti. „Мы заметили растущую озабоченность потребителей вопросами благополучия животных. Исходя из этого, мы приняли решение прекратить использование яиц от кур, содержащихся в клетках, в продукции нашего бренда „Meistrite Kvaliteet“. К 2025 году мы также прекратим продажу яиц от кур, содержащихся в клетках, в наших магазинах“.

„Meistrite Kvaliteet“ – бренд Maxima, в ассортименте которого сотни продуктов, но яйца содержат около 84 из них. Продукты готовятся на двенадцати кухнях Maxima и доставляются во все магазины Maxima по всей Эстонии. В ассортименте разнообразные салаты, готовые блюда, поке боулы, мясные и рыбные изделия в панировке, закуски, торты, пирожные, печенье и т. д. В 2023 году на производство этой продукции ушло около 2,4 миллиона яиц, что составляет около 121 тонны.

К 2025 году Maxima планирует прекратить продажу яиц от кур, содержащихся в клетках, и в магазинах. „Подготовка к этому идет, и в течение 2024 года мы будем шаг за шагом увеличивать продажу яиц от кур, содержащихся на насесте“, – сказала Кристина Мустонен.

Наши усилия этим не ограничатся. „Мы также хотим увеличить поставки органических яиц и яиц от кур, содержащихся на свободе. Наша цель – продавать их по максимально низкой цене, и мы сделаем все возможное, чтобы достичь лучших ценовых соглашений с поставщиками для наших клиентов“, – добавила Мустонен.

„Поскольку Maxima одной из первых розничных сетей в Эстонии объявила, что в переходный период откажется от яиц от кур, содержащихся в клетках, организация по защите животных Nähtamatud Loomad горячо приветствует этот шаг Maxima. „Такие решения показывают, что благополучие животных становится все более важным в обществе“, – прокомментировала Кристина Меринг, исполнительный руководитель Nähtamatud Loomad.