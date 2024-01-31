Maxima отказалась от использования в кулинарии и кондитерских изделиях яиц от кур, содержащихся в клетках
С декабря 2023 года Maxima использует в кулинарии и кондитерских изделиях собственного бренда „Meistrite Kvaliteet“ только яйца от кур, содержащихся на насесте. В магазинах Maxima по-прежнему продаются яйца от кур, содержащихся в клетках, но розничная сеть планирует прекратить их продажу в 2025 году.
„Maxima считает важным как качество, цену, так и методы производства продуктов, которые продаются в магазинах Maxima“, – сказала Кристина Мустонен, генеральный директор Maxima Eesti. „Мы заметили растущую озабоченность потребителей вопросами благополучия животных. Исходя из этого, мы приняли решение прекратить использование яиц от кур, содержащихся в клетках, в продукции нашего бренда „Meistrite Kvaliteet“. К 2025 году мы также прекратим продажу яиц от кур, содержащихся в клетках, в наших магазинах“.
„Meistrite Kvaliteet“ – бренд Maxima, в ассортименте которого сотни продуктов, но яйца содержат около 84 из них. Продукты готовятся на двенадцати кухнях Maxima и доставляются во все магазины Maxima по всей Эстонии. В ассортименте разнообразные салаты, готовые блюда, поке боулы, мясные и рыбные изделия в панировке, закуски, торты, пирожные, печенье и т. д. В 2023 году на производство этой продукции ушло около 2,4 миллиона яиц, что составляет около 121 тонны.
К 2025 году Maxima планирует прекратить продажу яиц от кур, содержащихся в клетках, и в магазинах. „Подготовка к этому идет, и в течение 2024 года мы будем шаг за шагом увеличивать продажу яиц от кур, содержащихся на насесте“, – сказала Кристина Мустонен.
Наши усилия этим не ограничатся. „Мы также хотим увеличить поставки органических яиц и яиц от кур, содержащихся на свободе. Наша цель – продавать их по максимально низкой цене, и мы сделаем все возможное, чтобы достичь лучших ценовых соглашений с поставщиками для наших клиентов“, – добавила Мустонен.
„Поскольку Maxima одной из первых розничных сетей в Эстонии объявила, что в переходный период откажется от яиц от кур, содержащихся в клетках, организация по защите животных Nähtamatud Loomad горячо приветствует этот шаг Maxima. „Такие решения показывают, что благополучие животных становится все более важным в обществе“, – прокомментировала Кристина Меринг, исполнительный руководитель Nähtamatud Loomad.
Сеть розничной торговли Maxima действует в Эстонии с 2001 года. В сеть входит 83 магазина по всей Эстонии, из которых 58 магазинов шаговой доступности Maxima X, 22 супермаркета Maxima XX, 3 гипермаркета Maxima XXX. В розничную сеть также входит 12 производственных цехов и центр логистики. Для Maxima важно предлагать клиентам качественные и местные продукты.
PS: Обращайте внимание на маркировку яиц. На каждом яйце стоит штамп, первая цифра которого показывает способ содержания кур. Смотрите приложенную схему.