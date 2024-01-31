ТОП-5 анализов, которые могут спасти жизнь

Какие анализы стоит сдавать регулярно, чтобы не пропустить развитие опасных заболеваний, рассказала „Еве“ профессиональный провизор, руководитель фармацевтической компании Лилия Назарова.

К сожалению, в отношение своего здоровья люди сейчас бросаются в две крайности. Либо до последнего оттягивают визит к врачу, упорно игнорируя даже самые тревожные симптомы. Либо тратят огромные деньги на километровые списки анализов, чтобы „провериться на всякий случай“.

Лучше придерживаться золотой середины. Есть простые и доступные анализы, которые стоит сдавать не реже одного раза в год. Эти исследования не ударят по вашему кошельку и не потребуют много времени и усилий. Зато однозначно покажут, все ли в порядке с организмом и не развивается ли опасное заболевание.

Список анализов, которые могут спасти жизнь

Общий анализ крови — один из самых часто назначаемых. Почти каждый врач рекомендует это исследование, и не случайно. Общий анализ крови покажет, есть ли в организме неполадки и подскажет, какие более узкие исследования надо провести для постановки диагноза.

О чем расскажет общий анализ крови:

Лейкоциты — если уровень белых кровяных телец превышает норму, значит в организме в той или иной степени присутствует воспалительный процесс. Если лейкоцитов меньше нормы, возможно, есть нарушения в работе иммунной системы. СОЭ — скорость оседания эритроцитов выше, если организм страдает от воспаления, инфекции или интоксикации. Гемоглобин — низкий уровень этого белка может свидетельствовать о развитии анемии. Тромбоциты — их уровень снижается на фоне воспалительных процессов или аутоиммунных заболеваний. Повышение уровня тромбоцитов может говорить о большой кровопотере. Эритроциты — при анемии и заболеваниях костного мозга их уровень снижается. Высокий уровень эритроцитов может быть при лейкозе, хронических заболеваниях легких и врожденных пороках сердца.