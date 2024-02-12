Головные боли и мигрени: топ-3 причины и способы лечения
Мигрень или головная боль? Есть ли разница? Что вызывает головную боль и как ее лечить? Все эти вопросы прокомментировал по просьбе „Евы“ врачей-остеопат Владимир Животов.
По сути дела, головная боль и мигрень — это одно и то же. Мигрень от головной боли отличается только интенсивностью.
Откуда берется головная боль
Если есть боли в районе головы, шеи, плечевого пояса, то в 99% случаев у человека когда-то была травма черепа. Он об этом может совсем не помнить или помнить, но не придавать значения. В 99% случаев, если болит голова, значит, человек когда-то, возможно, в далёком детстве, сильно ударился головой, вариантов как получить травму — множество. А если голова болит с рождения, это может быть и детская травма, в том числе родовая, которую человек 100% не помнит.
Ответ настолько очевиден, что даже кажется абсурдным. И поэтому люди начинают искать разнообразные причины. Дошли даже до того, что определили ген мигрени. Теорий возникновения головной боли и классификаций есть очень много.
Сотни лет исследований, прорва денег. Результат далек от удовлетворительного. Обычно пациент с мигренью может рассчитывать только на разнообразные болеутоляющие таблетки.
Поэтому ещё раз подчеркнем — если голова болит, значит в 99% пациент когда-то сильно ударился головой.
Как работает этот механизм? Кости черепа соединены между собой швами. Это место, где кости черепа связаны тонкими соединительнотканными волоконцами. Это соединение очень прочное, в то же время оно должно быть и подвижным!
Если швы будут слишком подвижными, они не будут удерживать стабильную форму черепа, чтобы головной мозг был защищен. С другой стороны, если они будут слишком жесткими, череп утратит свою пластичность.
То, что в 25 лет у всех кости черепа срастаются, и череп превращается в монолит — это миф.
Соединительные швы относятся к суставам. Это не то место, где кости срослись, это очень тугие, очень жесткие, но суставы. Чем характеризуются суставы? В них должно происходить движение.
Зачем нужно движение суставов черепа?
Кровь притекает голове и оттекает от неё. В какой-то момент притекает больше крови, какой-то — меньше. Объем крови внутри черепа постоянно чуть-чуть меняется! Перепады атмосферного давления, перелеты, человек переутомился, долго напрягал глаза, выпил алкоголь, испытал стресс, приехав в отпуск в высокогорный регион, перемена погоды, беременность, роды… Все эти ситуации меняют внутри- или внечерепное давление, и все они провоцируют головную боль, если ранее была травма. Межкостные швы оказались зажаты, из-за чего череп не способен чуть расправиться или чуть сжаться, чтобы подстроиться под ситуацию, — и тогда голова начинает болеть.
Болит не мозг, он не имеет болевых рецепторов. Болит мозговая оболочка. Во время травмы черепа кости смещаются со своего места и блокируются. Из-за смещения костей мозговые оболочки уже исходно натягиваются, а болевые рецепторы уже готовы к тому, чтобы почувствовать боль, был бы повод.
Мигрень, головная боль — это не изолированная болезнь. Это следствие давних травм. У человека с частыми мигренями с огромной вероятностью есть и другие заметные последствия — может быть, это холка, синева под глазами, сутулость, нарушения сна, перепады настроения, ухудшение зрения, слуха, нарушения прикуса. И когда мы начинаем лечить остеопатически старую травму, восстанавливаем подвижность швов и положение костей черепа, головные боли, мигрени, часто просто исчезают, как минимум уменьшается частота и интенсивность приступов.
Какие ещё факторы вносят свой вклад в возникновение головных болей?
1. Слабость соединительной ткани
Межкостные швы черепа — этот соединительная ткань. Если у человека в целом ослаблена соединительная ткань во всём организме, то мозговые оболочки станут более слабыми, будут легче растягиваться. Они хуже будут удерживать положение костей и будут сильнее в ответ на дополнительное раздражение натягиваться, в них легче будет возникать головная боль. Дополнительные симптомы слабости соединительной ткани у взрослых и детей:
чрезмерная гибкость,
растяжки на коже,
плоскостопие,
косточки на стопах,
остеохондроз,
межпозвонковые грыжи,
близорукость средней и высокой степени,
выраженный сколиоз,
нарушение прикуса,
дряблая сухая кожа,
плохие волосы, ногти,
склонность к запорам…
2. Головная боль может возникнуть или усилиться после родов
Мозговая оболочка окружает не только головной, но также и спинной мозг, выстилает спинномозговой канал изнутри, доходит до крестца и оканчивается на копчике. Во время родов происходит разворот костей таза и крестца, и мозговая оболочка натягивается снизу. К тому же женщина после родов много времени проводит с ребёнком, наклонившись. И это вызывает перенапряжение мышц шеи и поясницы.
Многие женщины отмечают, что боль появилась после кесарева или после эпидуральной анестезии Вспомним, что игла проникает между позвонками. Там образуется спайка, и в этом месте возникает натяжение мозговой оболочки, которое снизу передаётся вверх до черепа и может провоцировать головную боль.
3. Перенапряжение в мышцах
На голове у нас, как плавательная шапочка, надет так называемый сухожильный шлем, который связан со всеми мышцами тела. Именно по этой причине физическое переутомление, и особенно стресс, при котором сжимаются вообще все мышцы, может провоцировать головную боль — наш сухожильный шлем начинает сдавливать череп.
Это провоцирующие факторы. Исходная первопричина — травма головы.
Главный принцип лечения головной боли
Самый эффективный способ устранить головную боль насовсем — это обратиться к остеопату. Потому что если бы тело могло само себя восстановить от травмы, оно бы это давно сделало. Но если голова продолжает болеть, значит, сохраняются все механические поводы для этого, а именно — ограничения в межкостных швах черепа. И здесь нужны тренированные руки, которые должным образом смогут восстановить подвижность швов.
До тех пор, пока вы не нашли хорошего остеопата, важно уметь оказать себе самопомощь в моменте. Для этого надо расслаблять правильные мышцы, и это, в первую очередь, — мышцы стоп! Как правило, они перенапряжены сильнее всего, и этот спазм через мышцы ног и туловища передаётся наверх, к сухожильному шлему. Разомните как следует стопы, прокатайте их скалкой. Затем качественно растяните мышцы голеней, заднюю поверхность бедра, мышцы спины. Затем руками сильно пощипайте себя за надплечья. В завершение хорошенько потяните себя за волосы, помассируйте свой скальп. Боль начнёт отступать.
В 99% случаев причина в травме головы. Но мы оставляем 1% на какие-то внутри мозговые образования, опухоли, аневризмы, редкие неврологические заболевания. Если боль очень сильная, очень давняя и упорная, то имеет смысл обратиться к хорошему неврологу для исключения объемных образований и неврологических заболеваний, которые могут провоцировать возникновение головной боли. Во всех остальных случаях в первую очередь надо обращаться к грамотному остеопату.