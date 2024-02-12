Головные боли и мигрени: топ-3 причины и способы лечения

По сути дела, головная боль и мигрень — это одно и то же. Мигрень от головной боли отличается только интенсивностью.

Откуда берется головная боль

Если есть боли в районе головы, шеи, плечевого пояса, то в 99% случаев у человека когда-то была травма черепа. Он об этом может совсем не помнить или помнить, но не придавать значения. В 99% случаев, если болит голова, значит, человек когда-то, возможно, в далёком детстве, сильно ударился головой, вариантов как получить травму — множество. А если голова болит с рождения, это может быть и детская травма, в том числе родовая, которую человек 100% не помнит.

Ответ настолько очевиден, что даже кажется абсурдным. И поэтому люди начинают искать разнообразные причины. Дошли даже до того, что определили ген мигрени. Теорий возникновения головной боли и классификаций есть очень много.

Сотни лет исследований, прорва денег. Результат далек от удовлетворительного. Обычно пациент с мигренью может рассчитывать только на разнообразные болеутоляющие таблетки.

Поэтому ещё раз подчеркнем — если голова болит, значит в 99% пациент когда-то сильно ударился головой.

Как работает этот механизм? Кости черепа соединены между собой швами. Это место, где кости черепа связаны тонкими соединительнотканными волоконцами. Это соединение очень прочное, в то же время оно должно быть и подвижным!

Если швы будут слишком подвижными, они не будут удерживать стабильную форму черепа, чтобы головной мозг был защищен. С другой стороны, если они будут слишком жесткими, череп утратит свою пластичность.

То, что в 25 лет у всех кости черепа срастаются, и череп превращается в монолит — это миф.

Соединительные швы относятся к суставам. Это не то место, где кости срослись, это очень тугие, очень жесткие, но суставы. Чем характеризуются суставы? В них должно происходить движение.

Зачем нужно движение суставов черепа?