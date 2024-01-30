Флирт на стороне: укрепляет или разрушает брак?

Психолог Таня Василькова рассказывает, зачем люди флиртуют и при чем здесь торт „Птичье молоко“.

Почему люди флиртуют

Флирт — это желание человека почувствовать себя в своей сексуальной энергии. Мужчина хочет быть крутым мачо, и, если основной партнер ему этого не дает (например, жена больше интересуется вопросами дома, а не разнообразием в сексуальной жизни), то флирт чаще всего просто необходим.

Похожая ситуация и у женщины. Она также флиртует, когда понимает, что у нее хороший заботливый муж, домой приносит деньги, делает все, что нужно, но она не чувствует себя рядом с ним женщиной. Флирт дает возможность человеку почувствовать себя тем полом, в котором он рожден.

Мужчина не может себя чувствовать мужчиной, если нет женщины, которая смотрит на него именно как на мачо, а не как на сыночка или папочку. А женщина не может себя чувствовать женщиной, если нет рядом мужчины, который смотрит на нее как на женщину, а не как на дочь или мамочку.

Чаще всего желание нравиться другим возникает у мужчин и женщин, состоящих в долголетнем браке, когда отношения сводятся на деловое решение бытовых вопросов. А ведь так хочется чувств, яркости жизни, понимания, что я еще ничего, я еще в тренде и могу привлекать внимание!

В этом случае человек идет во флирт не столько для того, чтобы кого-то заполучить в качестве отношений (это, кстати, очень обременяет — надо врать партнеру, уворачиваться, бюджет выделять), а чтобы в этом внимании почувствовать себя сексуальным объектом.

Даже не так важен секс, как ощущение, что „меня еще хотят“.

Как относиться к флирту

Важно понимать, что на брак влияет не сам флирт, а отношение к нему одного из партнеров, если он это замечает или узнает. Часто муж предъявляет претензии жене: „Что за мужчина тебе пишет? Почему ты ему ответила в смс смайликом, а мне никогда смайликом не отвечаешь?“ Или жена может говорить мужу: „Ой, как ты смотришь на других женщин, ты с ними флиртуешь, а со мной нет“.