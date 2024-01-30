Флирт на стороне: укрепляет или разрушает брак?
По статистике, многие мужчины и женщины, находясь в серьезных отношениях с партнером, не прочь проявить интерес к другим. Хорошо это или плохо, читайте в статье „Леди“.
Психолог Таня Василькова рассказывает, зачем люди флиртуют и при чем здесь торт „Птичье молоко“.
Почему люди флиртуют
Флирт — это желание человека почувствовать себя в своей сексуальной энергии. Мужчина хочет быть крутым мачо, и, если основной партнер ему этого не дает (например, жена больше интересуется вопросами дома, а не разнообразием в сексуальной жизни), то флирт чаще всего просто необходим.
Похожая ситуация и у женщины. Она также флиртует, когда понимает, что у нее хороший заботливый муж, домой приносит деньги, делает все, что нужно, но она не чувствует себя рядом с ним женщиной. Флирт дает возможность человеку почувствовать себя тем полом, в котором он рожден.
Мужчина не может себя чувствовать мужчиной, если нет женщины, которая смотрит на него именно как на мачо, а не как на сыночка или папочку. А женщина не может себя чувствовать женщиной, если нет рядом мужчины, который смотрит на нее как на женщину, а не как на дочь или мамочку.
Чаще всего желание нравиться другим возникает у мужчин и женщин, состоящих в долголетнем браке, когда отношения сводятся на деловое решение бытовых вопросов. А ведь так хочется чувств, яркости жизни, понимания, что я еще ничего, я еще в тренде и могу привлекать внимание!
В этом случае человек идет во флирт не столько для того, чтобы кого-то заполучить в качестве отношений (это, кстати, очень обременяет — надо врать партнеру, уворачиваться, бюджет выделять), а чтобы в этом внимании почувствовать себя сексуальным объектом.
Даже не так важен секс, как ощущение, что „меня еще хотят“.
Как относиться к флирту
Важно понимать, что на брак влияет не сам флирт, а отношение к нему одного из партнеров, если он это замечает или узнает. Часто муж предъявляет претензии жене: „Что за мужчина тебе пишет? Почему ты ему ответила в смс смайликом, а мне никогда смайликом не отвечаешь?“ Или жена может говорить мужу: „Ой, как ты смотришь на других женщин, ты с ними флиртуешь, а со мной нет“.
Для того чтобы не возникло конфликтов, стоит заранее проговорить о том, как вы к флирту относитесь. Например: „Я здоровый мужчина и для меня нормально смотреть на других женщин и делать им комплименты, но, дорогая, я с тобой, я твой, прими это во внимание“.
Так же и женщина может заранее обговорить свое желание пофлиртовать: „Да, мне приятно мужское внимание, мне нравится, когда мне делают комплименты и порой я даже сама их провоцирую, но будь уверен, что я твоя женщина, я верна тебе, я с тобой“.
Рассмотрим два варианта отношения к флирту.
1. Договорились, чтобы не делать друг другу больно
Идеально, когда партнеры заранее договариваются (как я описала выше). И даже если замечают легкий флирт и обмен флюидами, то смотрят на это как на естественное общение, потому что понимают, что дальше улыбки-комплимента дело не пойдет и смысла переживать по этому поводу нет.
Мудрые жены, которые глубоко изучают психологию, даже специально обращают внимание своих мужчин на то, какая красотка прошла только что мимо: „Посмотри, какая фигурка, какой у нее бюст“. Потому что в этот момент разогревается сексуальная энергия. И эта энергия, во-первых, в их же интимных отношениях сыграет хорошую роль, а во-вторых, может стать двигателем финансового роста. И в этом случае флирт может укрепить брак.
2. Не договорились, и о флирте партнер не знает
Другая ситуация — партнеры не договорились и, узнав о флирте, муж или жена начинает ревновать и устраивать скандалы. Но даже в этом случае флирт может помочь: после этой ситуации можно поговорить по душам и узнать, чего в отношениях не хватает.
Когда человек идет на флирт — неважно, мужчина или женщина, значит, в его браке или постоянных отношениях чего-то не хватает, поэтому он ищет, где это взять. И ему становится хорошо. То есть то, что нужно, он берет от основного партнера, а частично добирает от второго.
Для примера возьмем десерт, пусть это будет торт „Птичье молоко“. Представьте: человеку сильно захотелось этот торт, но дома этого нет. Он идет в кафе и насыщается этим „Птичьи молоком“. Ну сколько ему нужно этого десерта? Ну один кусок, ну два. Ну объелся. Потом понимает: все, больше я не хочу, на какое-то время сыт. И он может несколько месяцев вообще не есть „Птичье молоко“.
То же самое с флиртом: человек закрыл свою потребность с дополнительным партнером, а потом возвращается к основному партнеру, но уже спокойный, уравновешенный, счастливый. У него все есть, все хорошо. Но понятно, что на какое-то время. И здесь задача основного партнера не скандалить, а понять, что его второй половинке не хватает. Образно говоря, научиться готовить „Птичье молоко“, чтобы не было потребности идти за ним в кафе.