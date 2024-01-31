Спасти нельзя расстаться: что делать, если вы – на грани развода?

Сейчас в вас точно кровоточат непроработанные ранки, которые, наложившись на травматику другого человека, заставляют вас страдать. С новым партнером вы просто зайдете на новый круг – но только вот проигрывать будете тот же самый деструктивный сценарий.

Важное правило: если вы хотите разводиться, „потому что он (или она)…“ – не горячитесь! Вы заблуждаетесь, если думаете, что вы разведетесь и встретите „своего человека“.

Каждый человек рождается со встроенной способностью любить и быть любимым. Но пока мы, словно сосуды, не наполнены любовью и желанием делиться ею – нам просто нечего отдавать. Потому что из дефицита, от нехватки жизненного вещества отдавать невозможно. Отдавать можно только из изобилия. Какой-то замкнутый круг получается.

И вот вы живете на одной территории, и вас даже секс случается 1–2 раза в месяц… Но эмоционально вы очень далеки друг от друга. И годами два взрослых человека, каждый из которых остро нуждается в любви, живут как соседи, играют в игры, обкрадывают и себя, и партнера.

А бывает, что нас гложет мысль: любовь прошла, и не остается уже надежды на то самое большое чувство, обещанное кем-то когда-то. И становится жаль себя – нет счастья, нет удовольствия от жизни, нет ощущения, что вас любят. И ничего уже в душе партнер не трогает, и как будто неоткуда брать, а тем более – отдавать любовь и принятие. Неоткуда, некому, да уже и незачем.

Иногда простое осознание, что мы можем расстаться, и размышления над разрывом социальных связей, которые нас как будто заставляют быть друг другу обязанными, – уже хорошая встряска. Когда исчезают поверхностные связи, два человека могут заново увидеть ценность друг друга и понять, что их объединяет на уровне души.

В терапию часто приходят женщины, которые недовольны своими отношениями. С одной стороны, они хотят сохранить семью. Ведь столько вложено в эти отношения! Столько, казалось бы, неразрывных связей соединяет с этим мужчиной: дети, внуки, недвижимость, ипотека, бизнес, даже собака – кому она достанется при развод е? И кому я буду нужна потом? А что на это скажут родители, коллеги?!

3. Если вы понимаете: то, что вы раньше называли „семья“, давно стало формальным – вы делите какие-то обязанности, но вы не в близости. Формальный брак – это худшее, что можно себе представить в семье! Вы оба теряете время и сливаете свой ресурс, вы себя не развиваете, обесцениваете саму жизнь.

2. Если вы с партнером находитесь в эмоциональной зависимости друг от друга: одному из вас остро нужно внимание второго, он требует близости, чтобы другой постоянно находился рядом, принадлежал только ему. Естественно, что второму партнеру тогда хочется вырваться из петли, он убегает. А первый догоняет, все больше подстраивается, забивает на свою жизнь и в конечном счете полностью теряет себя.

1. Если в вашей паре наблюдается длительное отсутствие сексуальных отношений. Если год у вас нет секса, то велика вероятность параллельных партнеров. На самом деле вы уже вышли из близости и погрузились каждый в свои жизни. Просто кто-то из вас этого не заметил, а другому удобно сохранять этот устойчивый треугольник. И даже если получится его разбить, то вряд ли это будет целесообразно. Вы просто потеряете энное количество лет.

А после вы, возможно, сами передумаете разводиться. Но даже если нет – заниматься настройкой здоровой семейной системы, вашими внутренними связями можно только в период жизни, не отягощенный внешними обстоятельствами.

Причины кризиса бывают не только внутренние (это когда вы стали разными, привыкли друг к другу и не ощущаете прежнего притяжения). Часто это – внешние причины: рождение ребенка, увольнение с работы, неблагоприятные внешние обстоятельства. Вот в эти моменты вам точно не нужно расставаться. Нужно постараться вместе пережить шторм.

Абсолютно все пары проходят закономерные кризисы развития семьи. Из них нужно выходить (потому что находиться в них очень тяжело), однако чаще всего никто из партнеров не знает, как это сделать. От незнания, преступного по отношению к себе оптимизма („со мной этого точно не случится!“) и неуверенности в себе люди и совершают большинство ошибок в отношениях.

4 Токсичные браки. В таких коммуникациях один постоянно молодец, а другой … (подставьте свое слово, оно точно есть, если это ваш случай), и этот дисбаланс приводит к токсичному взаимодействию. Если нет здоровой модели общения (а ее нет у большинства людей), то нам кажется, что это нормально, если рядом с нами будет партнер, который чувствует себя виноватым – ведь тогда он точно никуда не денется. И вы как будто даже ждете, когда он оступится – и потом отыгрываетесь. Ему приходится искупать свою вину. Но это нездоровая модель общения. Вы выигрываете на короткий период времени, а партнеру становится с каждым разом все хуже и хуже. В итоге он начнет искать удовольствие и здоровую модель общения где-то в другом месте.

Токсичные отношения

Одно из самых важных правил здоровых отношений: в семье виноватых нет! Мы плывем в одной лодке, если кто-то ошибся – мы вместе исправляем ситуацию и плывем дальше. Или пристаем к берегу и расстаемся. Но невозможно одновременно плыть и бить друг друга веслами.

В токсичных отношениях люди боятся потерять друг друга, и они живут в этом страхе десятки лет, привыкают контролировать партнера. На самом деле, контроль свойственен неуверенному в себе партнеру, который боится, что его бросят.

Если в вашей паре есть агрессивные моменты, если ваш партнер становится для вас опасен – терпеть точно не нужно! Нужно разъезжаться на разные территории или отправлять его к психотерапевту. Потому что если в доме систематически присутствует агрессор, то и дети будут запуганные, и вы в напряжении – это вообще не про семью.

В семье хорошо, когда все хорошо. Здоровые, созидательные отношения наполнены в первую очередь спокойствием! Здесь не место драме, здесь вы чувствуете себя полноценно, счастливо, у вас нет напряжения или состояния неопределенности.