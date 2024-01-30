Что полезнее: зеленый или черный чай?(1)
Хорошие хозяева всегда предлагают гостям выбрать из двух согревающих напитков: черного и зеленого чая. При этом интересно выяснить, какой из сортов чая является более полезным. В этом любопытном вопросе разбирался женский журнал „Клео“.
КАКАЯ РАЗНИЦА МЕЖДУ ЗЕЛЕНЫМ И ЧЕРНЫМ ЧАЕМ
В восточных государствах отдают предпочтение зеленому чаю, а на европейских кухнях чаще можно встретить черный чай. Обычно при выборе сорта согревающего напитка потребитель обращают внимание исключительно на его вкусовые характеристики. Однако чаи различаются далеко не только по вкусу и аромату.
Так, полезно знать, что листья черного чая специально окисляют, это значит, что их подвергают воздействию воздуха. С зеленым чаем такие манипуляции не осуществляют. Специальная обработка приводит к тому, что черный чай становится более темного цвета, а также приобретает ярко выраженные, насыщенные вкусовые характеристики – солодовые, танинные. Зеленый чай, в свою очередь, более светлый по цвету, а по вкусу отчетливо отдает травяными и цветочными нотками.
СОДЕРЖАНИЕ КОФЕИНА
Многие считают, что в зеленом чае содержится больше кофеина. Именно поэтому этот тонизирующий напиток чаще выбирают в качестве замены для кофе. Когда люди пытаются избавиться от кофейной зависимости, они обычно переходят именно на зеленый чай. Однако серьезных обоснований для такой позиции нет. Кофеин содержится в обоих сортах чая, так как он изначально есть в самом растении. На самом деле, на количество кофеина влияет конкретный тип чая и способ его приготовления. Например, в пакетированном чае кофеина больше, чем в листовом. Также содержание этого вещества увеличивается, если долго заваривать чай.
Что же касается непосредственно содержания кофеина в листьях, то в зеленом его меньше. Согласно исследованиям американских ученых, в одной чашке зеленого чая содержится порядка 29 мг кофеина, а черного – 48 мг. Так что при борьбе с зависимостью от кофе лучше действительно переходить на зеленый чай, так как процесс отвыкания пойдет быстрее.
КАКОЙ ЧАЙ ПОЛЕЗНЕЕ
Изначально чаи по составу очень похожи, поэтому оказывают схожее благотворное влияние на здоровье. В черном, как и в зеленом, чае содержатся антиоксиданты, которые помогают в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, нормализуют кровяное давление, а также способствуют снижению уровня плохого холестерина.
При этом в зеленом чае больше антиоксиданта ECGC, который отлично зарекомендовал себя в борьбе с лишними килограммами, а также помогает коже выстраивать защитные барьеры от ультрафиолета и в целом благоприятно сказывается на тонусе и эластичности кожи.
В черном чае есть теафлавины, которые появляются при окислении. Эти вещества отличаются антибактериальным эффектом, а также хорошо продемонстрировали себя в борьбе с ожирением.
Таким образом, оба чая очень полезны для организма, однако имеют некоторые различия. Выбирать подходящий сорт следует исходя из собственных предпочтений и потребностей организма.