Что полезнее: зеленый или черный чай?

КАКАЯ РАЗНИЦА МЕЖДУ ЗЕЛЕНЫМ И ЧЕРНЫМ ЧАЕМ

В восточных государствах отдают предпочтение зеленому чаю, а на европейских кухнях чаще можно встретить черный чай. Обычно при выборе сорта согревающего напитка потребитель обращают внимание исключительно на его вкусовые характеристики. Однако чаи различаются далеко не только по вкусу и аромату.

Так, полезно знать, что листья черного чая специально окисляют, это значит, что их подвергают воздействию воздуха. С зеленым чаем такие манипуляции не осуществляют. Специальная обработка приводит к тому, что черный чай становится более темного цвета, а также приобретает ярко выраженные, насыщенные вкусовые характеристики – солодовые, танинные. Зеленый чай, в свою очередь, более светлый по цвету, а по вкусу отчетливо отдает травяными и цветочными нотками.

СОДЕРЖАНИЕ КОФЕИНА

Многие считают, что в зеленом чае содержится больше кофеина. Именно поэтому этот тонизирующий напиток чаще выбирают в качестве замены для кофе. Когда люди пытаются избавиться от кофейной зависимости, они обычно переходят именно на зеленый чай. Однако серьезных обоснований для такой позиции нет. Кофеин содержится в обоих сортах чая, так как он изначально есть в самом растении. На самом деле, на количество кофеина влияет конкретный тип чая и способ его приготовления. Например, в пакетированном чае кофеина больше, чем в листовом. Также содержание этого вещества увеличивается, если долго заваривать чай.

Что же касается непосредственно содержания кофеина в листьях, то в зеленом его меньше. Согласно исследованиям американских ученых, в одной чашке зеленого чая содержится порядка 29 мг кофеина, а черного – 48 мг. Так что при борьбе с зависимостью от кофе лучше действительно переходить на зеленый чай, так как процесс отвыкания пойдет быстрее.

КАКОЙ ЧАЙ ПОЛЕЗНЕЕ