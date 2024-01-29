Постоянная сонливость и усталость: причины состояния и способы борьбы с ним
„Клео“ рассматривает основные причины постоянной сонливости и усталости, а также рассказывает о том, что можно сделать, чтобы справиться с этой проблемой.
Любой человек периодически сталкивается с недомоганиями, от которых ему хотелось бы поскорее избавиться. Одним из таких проявлений является постоянная сонливость и усталость.
Многие думают, что они вызваны перегрузами на работе или очень плотным графиком. Однако это далеко не всегда так. Бывает, что усталость и сонливость являются лишь симптомами, свидетельствующим о каком-либо заболевании. Именно поэтому важно понять, по каким именно причинам возникли подобные состояния и принять необходимые меры. Клео.ру поможет вам разобраться в данном вопросе и прояснить ситуацию.
ПРИЧИНЫ ПОСТОЯННОЙ СОНЛИВОСТИ И УСТАЛОСТИ
Любое недомогание, которое носит постоянный характер и становится патологическим, требует особого внимания. Давайте вместе разберемся, что может быть причинами постоянной сонливости и усталости. Клео.ру выделяет следующие факторы:
Нехватка организму витаминов группы B, D, C. Это может происходить в результате несбалансированного питания. Также организму может недоставать других полезных веществ, таких как йод, железо, магний.
Гормональные нарушения, которые особенно часто можно встретить у женщин, но в некоторых случаях они наблюдаются и у мужчин. Зачастую это сопровождается и другими характерными симптомами: изменениями веса, который резко увеличивается или уменьшается, проявлениями раздражительности и перепадами настроения.
Проблемы с сердцем и сосудами тоже могут быть причинами усталости. В этом случае крайне важно продиагностировать заболевание на ранних сроках, чтобы вовремя принять меры.
Воспалительные процессы изматывают организм, человек ощущает себя разбитым и уставшим. При этом они могут четко проявляться или проходить бессимптомно.
Сахарный диабет – заболевание, которое сопровождается целым комплексом симптомов, в число которых входят сонливость и усталость.
Анемия вызывает кислородное голодание, что непосредственно влияет на общее состояние человека.
Депрессия – состояние, на которое многие не обращают внимания и надеются, что она пройдет сама по себе. Тем не менее, это очень опасное состояние, которое требует незамедлительной терапии.
Стоит отметить, что существует самостоятельное заболевание, которое длится от полугода и больше и известно под названием „синдром хронической усталости“. Помимо сонливости оно может проявляться такими симптомами:
нарушения памяти и концентрации внимания;
головные, мышечные, суставные боли;
бессонница;
расстройства желудка и кишечника;
повышенное потоотделение, переходящее в озноб.
Синдром хронической усталости может появиться на фоне постоянных стрессов, несбалансированного питания, где много фаст-фуда и быстрых углеводов, недостаток физической активности, пребывание значительное количество времени на протяжении дня в душных помещениях, где не хватает свежего воздуха.
ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ПОСТОЯННОЙ СОНЛИВОСТИ И УСТАЛОСТИ
Если у вас наблюдается постоянная сонливость и усталость, прежде всего, нужно обратиться к врачу, продиагностировать состояние организма и понять, что его вызвало. При обнаружении основного заболевания нужно направить усилия на его лечение. Попутно вы можете предпринимать такие меры, чтобы избавиться от сонливости и усталости:
Уделяйте внимание вашему режиму сна. Старайтесь спать 7-9 часов за ночь, создавайте комфортные условия для качественного сна и избегайте привычек, которые могут ему мешать, таких как употребление кофеина вечером или использование электронных устройств перед сном.
Поддерживайте регулярный режим дня, постарайтесь выстроить четкий график для употребления еды, физической активности и отдыха.
Соблюдайте сбалансированный рацион, включающий разнообразные продукты, содержащие достаточное количество белков, жиров и сложных углеводов. Избегайте переедания и употребления пищи, богатой сахарами и простыми углеводами.
Регулярные физические упражнения помогут не только улучшить вашу физическую форму, но и повысить уровень энергии и улучшить качество сна.
Научитесь эффективно справляться со стрессом. Меры могут включать в себя практики релаксации, медитацию, йогу или другие методы.
Избегайте употребления алкоголя, который нужно минимизировать, а лучше всего и вовсе исключить.
Сделайте для себя правилом ежедневные прогулки на свежем воздухе.
Подберите для себя комплекс витаминов и минералов, иммуностимулирующие препараты.
Постоянная сонливость и усталость – симптомы, заслуживающие самого пристального внимания и требующие незамедлительного реагирования. Чтобы справиться с состоянием, подойдите к проблеме комплексно, проконсультируйтесь с врачом и пройдите диагностику состояния организма. Если у вас будет обнаружено какое-либо заболевание, направьте усилия на его лечение, а также примите общие меры, повышающие уровень энергии и качество сна.