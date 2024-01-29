Постоянная сонливость и усталость: причины состояния и способы борьбы с ним

Нехватка организму витаминов группы B, D, C. Это может происходить в результате несбалансированного питания. Также организму может недоставать других полезных веществ, таких как йод, железо, магний.

Гормональные нарушения, которые особенно часто можно встретить у женщин, но в некоторых случаях они наблюдаются и у мужчин. Зачастую это сопровождается и другими характерными симптомами: изменениями веса, который резко увеличивается или уменьшается, проявлениями раздражительности и перепадами настроения.

Проблемы с сердцем и сосудами тоже могут быть причинами усталости. В этом случае крайне важно продиагностировать заболевание на ранних сроках, чтобы вовремя принять меры.

Воспалительные процессы изматывают организм, человек ощущает себя разбитым и уставшим. При этом они могут четко проявляться или проходить бессимптомно.

Сахарный диабет – заболевание, которое сопровождается целым комплексом симптомов, в число которых входят сонливость и усталость.

Анемия вызывает кислородное голодание, что непосредственно влияет на общее состояние человека.