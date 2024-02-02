Почему секс по утрам полезнее зарядки

Речь идет о таком доставляющем удовольствие и приносящем пользу занятии, как секс. Женский журнал „Клео“ рассказывает, почему любовные утехи по утрам полезнее зарядки.

РАБОТАЮТ ВСЕ МЫШЦЫ ТЕЛА

С утра очень важно дать организму заряд энергии, который поможет решить задачи трудового дня. Неплохо с этим справляется пробежка или зарядка, но намного проще и приятнее получить энергию в объятиях любимого. Так, во время секса человек задействует все группы мышц. Это не только помогает бороться с лишними килограммами, укрепляет тело, но и благотворно сказывается на здоровье в целом. Разумеется, чем активнее проходят ваши любовные игры, тем лучше.

БОРЬБА СО СТРЕССОМ

Кроме того, во время любовных утех в организме выделяются эндорфины и окситоцин. Эти гормоны не только дарят заряд позитивной энергии, но и улучшают настроение, а также помогают бороться со стрессом. Так что утро в объятиях любимого – сплошная польза: и мужчина доволен, и мышцы поработали, и депрессивное настроение как рукой сняло.

УКРЕПЛЕНИЕ ИММУНИТЕТА

Секс полезен, как ни крути. Оказалось, близость с любимым человеком также помогает укрепить иммунитет. Во время полового акта в организме вырабатывается иммуноглобулин А. Данное антитело помогает укрепить иммунную систему. Так что в холода, когда традиционно повышается риск подхватить инфекцию, старайтесь больше времени проводить в объятиях любимого, тогда никакие хвори вам не страшны.

УЛУЧШЕНИЕ РАБОТЫ МОЗГА

Активная сексуальная жизнь способствует росту новых нервов. Это повышает качество работы мозга, улучшает память и благотворно влияет на когнитивные функции. Более того, эксперименты во время секса способствуют созданию новых нейронных связей, что повышает интеллектуальные способности влюбленных. Так что, если хотите стать умнее, почаще показывайте свою любовь и страсть партнеру.

УКРЕПЛЕНИЕ СЕРДЕЧНОЙ МЫШЦЫ

А еще близость помогает укрепить сердечную мышцу. Секс – неплохая кардиотренировка, позволяющая поддерживать главный мотор человека в боевой форме. Регулярное занятие сексом является отличной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. Так что, помимо удовольствия, близость с любимым помогает держать организм в тонусе, избавляет от тревожности и укрепляет здоровье.