Секс на первом свидании: все „за“ и „против“

Если вы уже проходили через подобный опыт и получили лишь страдания и занимались самобичеванием после, с сексом все же стоит повременить.

Несмотря на относительную свободу в сексуальных отношениях, интим на первом свидании все еще собирает неоднозначные реакции. Womanhit поговорили с психологом Ольгой Антиповой, которая рассказала о плюсах и минусах близости при первой романтической встрече.

На что стоит ориентироваться, если вы думаете решиться на секс в первую встречу

Как реагирует тело

Наш эксперт уверен, что тело и инстинкты всегда дают точную реакцию на тех партнеров, которые способны качественно дополнить ваше генеалогическое древо, важно начать слышать его сигналы. „Вспоминая свои прошлые свидания, важно отследить сигналы, которые подавало тело, и вспомнить — позитивный это был опыт или негативный“, — говорит Ольга.

Ваша мотивация

Очень часто женщины пытаются удержать мужчину скорой близостью, что в корне неверный подход к построению долгосрочной связи. Ольга: „Если этот момент про вас, есть повод для работы над собой и сессии у психолога, так как подобное желание может привести к обидам, сожалениям и прочим неприятным последствиям для психики“.

Насколько для вас важен эмоциональный контакт

Психолог говорит о том, что наш сексуальный цикл проходит через нервную систему и имеет два пути: физиологический оргазм и психосексуальный оргазм. Физиологический оргазм достижим с произвольным партнером, не успевшим получить для психики никакой ценности. Психосексуальный оргазм — это комбинация эмоционального расслабления психики и физиологического оргазма. „Секс на первом свидании, скорее всего, принесет нам физиологическое сексуальное переживание, но для любителей эмоциональной сферы данного процесса есть смысл задуматься и не форсировать события“, — поясняет Ольга.

Специалист уверена, что сексуальность не связана с полом, она зависит лишь от индивидуальных особенностей личности, и, откалибровавшись по вышеуказанным пунктам, мы можем сделать следующие выводы: