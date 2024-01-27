Секс на первом свидании: все „за“ и „против“(3)
Эксперт рассказала Womanhit, как не допустить ошибку в близости с партнером.
Если вы уже проходили через подобный опыт и получили лишь страдания и занимались самобичеванием после, с сексом все же стоит повременить.
Несмотря на относительную свободу в сексуальных отношениях, интим на первом свидании все еще собирает неоднозначные реакции. Womanhit поговорили с психологом Ольгой Антиповой, которая рассказала о плюсах и минусах близости при первой романтической встрече.
На что стоит ориентироваться, если вы думаете решиться на секс в первую встречу
Как реагирует тело
Наш эксперт уверен, что тело и инстинкты всегда дают точную реакцию на тех партнеров, которые способны качественно дополнить ваше генеалогическое древо, важно начать слышать его сигналы. „Вспоминая свои прошлые свидания, важно отследить сигналы, которые подавало тело, и вспомнить — позитивный это был опыт или негативный“, — говорит Ольга.
Ваша мотивация
Очень часто женщины пытаются удержать мужчину скорой близостью, что в корне неверный подход к построению долгосрочной связи. Ольга: „Если этот момент про вас, есть повод для работы над собой и сессии у психолога, так как подобное желание может привести к обидам, сожалениям и прочим неприятным последствиям для психики“.
Насколько для вас важен эмоциональный контакт
Психолог говорит о том, что наш сексуальный цикл проходит через нервную систему и имеет два пути: физиологический оргазм и психосексуальный оргазм. Физиологический оргазм достижим с произвольным партнером, не успевшим получить для психики никакой ценности. Психосексуальный оргазм — это комбинация эмоционального расслабления психики и физиологического оргазма. „Секс на первом свидании, скорее всего, принесет нам физиологическое сексуальное переживание, но для любителей эмоциональной сферы данного процесса есть смысл задуматься и не форсировать события“, — поясняет Ольга.
Специалист уверена, что сексуальность не связана с полом, она зависит лишь от индивидуальных особенностей личности, и, откалибровавшись по вышеуказанным пунктам, мы можем сделать следующие выводы:
Скажите „да“ сексу на первом свидании, когда:
- общение идет легко, вы чувствуете себя расслабленно, комфортно, тело отзывается на взаимодействие с партнером, при этом оба открыты и готовы к физиологическому контакту — действуйте!
Скажите „нет“ сексу на первом свидании, когда:
- не чувствуете отклик в теле на действия партнера, прибываете в подавленном состоянии, не понимаете, что партнер пытается донести в разговоре, а также вас не интересует физиологический оргазм и вы скорее приверженец эмоциональных переживаний в сексе — лучше отложите более близкое знакомство и понаблюдайте за собой и партнером, не торопите события.
Самое главное правило первого свидания заключается в том, что вы — главный участник своей жизни, и только вы устанавливаете в ней правила.