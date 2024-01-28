Топ-5 самых сексуальных женских причесок по мнению мужчин

Кто-то считает самой сексуальной прической у женщины — длинные прямые или завитые в крупные локоны волосы. Кто-то в восторге от озорного гарсона в сочетании с алой помадой, а кому-то не дают покоя французские кинодивы, щеголяющие с каре. Эксперты решили не гадать понапрасну и провели опрос, выяснив раз и навсегда, какие женские прически в почете у мужчин.

Прямые длинные волосы

Как и ожидалось, длинные прямые волосы заняли лидирующую позицию. Вот не дают сильным взрослым мальчикам покоя сияющие шелковистые пряди. Оказывается один взгляд на гладко уложенные волосы возбуждает противоположный пол. Мужчины признаются, что их так и тянет к ним прикоснуться.

Стрижка боб

Озорная и небрежно уложенная стрижка боб сражает мужчин наповал. Почему-то сильный пол не сговариваясь решил, что такая прическа является показателем высокого интеллекта у женщины, а также сильного пробивного характера.

Конский хвост

Зачесанные в тугой хвост волосы открывают женское лицо, уши и шею, позволяя в полной мере насладиться красотой избранницы. Мужчины в восторге от конского хвоста, считая его чертовски сексуальным способом уложить волосы.

Косы

Каждый второй мужчина дергал в школе девочек за косички. Особенно это касается представителей постсоветского пространства. Косы, говорят мужчины, напоминают им о первой школьной любви. Так что смело заплетайте косички — ваши избранник их точно оценит.

Голливудские локоны

Ну, и конечно, крупные локоны. Однако здесь мнения разнятся — кто-то в восторге от спадающих на плечи локонов, кто-то — от голливудских волн. Так или иначе, выбор мужчин не небрежные локоны, а гламурные. Такие были популярны в начале 20 века, а сегодня ассоциируется у противоположного пола с шикарным вечерним выходом в свет, заставляя почувствовать себя чуть ли не гангстером, приехавшим в ресторан с настоящей кинодивой.