Психолог назвала типажи мужчин, которых нужно избегать на сайте знакомств(5)
Сайты знакомств помогают найти своего человека для отношений. Выбор там действительно большой, но вот цели знакомства у всех разные. И не всегда такие, которые заявлены в анкете.
О том, на каких мужчин не стоит тратить время, редакции „Леди“ рассказала психолог Инна Рейнер.
Пикапер
Знаток женской психологии. Он не скупится на комплименты, с ним интересно общаться. Насторожить должна скорость, с которой он готов встретиться, а также напор и изобретательность. Еще важно понимать, что, получив свое, он тут же исчезает. Для него главное – поставить галочку, поднимая таким образом свою низкую самооценку.
„Киска, солнышко и прочие рыбки“
С какой радости вы вдруг стали для него киской? Нарушение границ с первого сообщения не сулит ничего хорошего в дальнейшем. Ваши границы с каждым разом будут нарушаться все больше и все грубее. Лучше удалять чат с такими сообщениями сразу.
С шаблонными сообщениями
Нужен ли вам мужчина, который на все случаи жизни присылает стих из сети времен 2000-х годов? И уверены ли вы, что точное такое же рифмованное признание в любви он прислал вам одной?
Старожил
Некоторые сидят на сайтах знакомств годами. Кто-то повышает самооценку, кто-то ищет любовниц, а кто-то – виртуального секса. Еще вариант – требования мужчины к спутнице жизни очень сильно завышены. В этом случае он будет искать идеал всю жизнь, встречаясь одновременно с вами.
Меркантильный
Если мужчина задает вопросы: „Есть ли собственное жилье?“, „Сколько зарабатываешь?“, „Сколько тратишь на детей?“, „Есть ли машина?“, стоит насторожиться. Также вас должны смутить примерно такие сообщения: „Красивое платье на фото. Дорогое наверное?“ Блокируйте такого человека сразу, без раздумий.
Врун
Те, кто скрывает сведения о себе. Например, вы общаетесь на сайте знакомств достаточно давно, но он утверждает, что у него нет аккаунтов в соцсетях. Абсурд. Скорее всего, он там есть, но на фото с женой или постоянной девушкой. Или у него возраст не такой, как указан на сайте. Лживой может быть и информация о его профессии или детях.
Манипулятор
Если вы отказались от свидания, а он заявляет, что тогда придется пригласить другую, перед вами манипулятор. „Вот если бы ты..., то я...“ – тоже вариант, который нельзя игнорировать. Или еще пример: вчера сыпал комплиментами, а сегодня – полный игнор в вашу сторону. Также такой тип мужчин может создавать иллюзии, не зная вас хорошо: „Ты – идеальная женщина“, „На таких как ты, женятся“, „Благодаря тебе я обрел смысл жизни“ и т.п.
Сексоголик
Лайкает только ваши фото с пляжа или из фитнес-студии, делает комплименты только в стиле „Красивая грудь“, требует ваши интимные фото. Иногда мужчины такого типажа сначала ведут вежливую переписку, а только потом все сводят к интиму. У некоторых в анкете может быть написано, что он ищет женщину для приятного времяпровождения, а в будущем – для развития отношений. Не ведитесь! Это будущее не наступит.
Аферист
Вежлив и приятен в общении, но постепенно выясняется, что он из вашего города, но сейчас находятся где-то в командировке. Когда вы уже на крючке, внезапно возникает проблема: „украли все деньги“, „другу или больной маме нужна помощь“, „не хватает на открытие очень прибыльного бизнеса“. И вот у вас просят взаймы энную сумму. Ни в коем случае не давайте. Надо ли говорить, что ни денег, ни мужчины вы не увидите?
Какие типажи бывают еще?
Это основные типы мужчин, которых нужно избегать. Еще попадаются сборщики электронной почты, заключенные, „просто поболтать“, подростки, извращенцы, мошенники.
Конечно, познакомиться на сайте знакомств вполне можно, но внимательно просеивайте претендентов. Если вам кажется, что человек сомнителен или у вас после общения дискомфорт, то вам не кажется. Будьте осторожны и не спешите.