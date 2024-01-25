Психолог назвала типажи мужчин, которых нужно избегать на сайте знакомств

О том, на каких мужчин не стоит тратить время, редакции „Леди“ рассказала психолог Инна Рейнер.

Пикапер

Знаток женской психологии. Он не скупится на комплименты, с ним интересно общаться. Насторожить должна скорость, с которой он готов встретиться, а также напор и изобретательность. Еще важно понимать, что, получив свое, он тут же исчезает. Для него главное – поставить галочку, поднимая таким образом свою низкую самооценку.

„Киска, солнышко и прочие рыбки“

С какой радости вы вдруг стали для него киской? Нарушение границ с первого сообщения не сулит ничего хорошего в дальнейшем. Ваши границы с каждым разом будут нарушаться все больше и все грубее. Лучше удалять чат с такими сообщениями сразу.

С шаблонными сообщениями

Нужен ли вам мужчина, который на все случаи жизни присылает стих из сети времен 2000-х годов? И уверены ли вы, что точное такое же рифмованное признание в любви он прислал вам одной?

Старожил

Некоторые сидят на сайтах знакомств годами. Кто-то повышает самооценку, кто-то ищет любовниц, а кто-то – виртуального секса. Еще вариант – требования мужчины к спутнице жизни очень сильно завышены. В этом случае он будет искать идеал всю жизнь, встречаясь одновременно с вами.

Меркантильный

Если мужчина задает вопросы: „Есть ли собственное жилье?“, „Сколько зарабатываешь?“, „Сколько тратишь на детей?“, „Есть ли машина?“, стоит насторожиться. Также вас должны смутить примерно такие сообщения: „Красивое платье на фото. Дорогое наверное?“ Блокируйте такого человека сразу, без раздумий.

Врун

Те, кто скрывает сведения о себе. Например, вы общаетесь на сайте знакомств достаточно давно, но он утверждает, что у него нет аккаунтов в соцсетях. Абсурд. Скорее всего, он там есть, но на фото с женой или постоянной девушкой. Или у него возраст не такой, как указан на сайте. Лживой может быть и информация о его профессии или детях.

Манипулятор