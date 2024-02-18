ГИД ПО СЕКСУ | 30+ советов, как правильно делать минет

Стремление доставить удовольствие — это очень важно, но нет ничего более сексуального для мужчины, чем женщина, которая испытывает наслаждение от минета. Вместе с Ксенией Соломатиной рассказываем, что нужно для этого.

Чем больше увлажнения, тем лучше. Слюны порой бывает недостаточно, поэтому хорошо, если у вас под рукой есть оральный лубрикант. Особенно если в ваших планах мануальное дополнение к минету.

Не торопитесь выключить свет или залезть под одеяло, мужчинам важно не только чувствовать, но и видеть сам процесс. Позвольте ему наблюдать за вами. Не закрывайте лицо волосами и не робейте периодически встречаться с партнером глазами, это позволит разжечь огонь вашей страсти еще сильнее.

Поддайтесь инстинктам и не сдерживайте себя. Не бойтесь издавать звуки, даже те из них, которые могут показаться вам странными. Как правило, любое звуковое сопровождение очень заводит. Но не переусердствуйте, попытки подражать актрисам эротических фильмов часто выглядят фальшиво и отталкивают партнера.

Будьте внимательны к реакциям партнера, ведь вы имеете дело с очень нежной частью его тела. Если вам кажется, что что-то идет не так, лучше прямо спросить. Ведь мужчина может терпеть дискомфорт или даже боль, боясь задеть ваши чувства. И, пожалуйста, аккуратнее с зубами, одно неосторожное движение может сбить весь настрой.

Взаимное уважение и согласие обоих партнеров — это база любых сексуальных практик. Безопасная и доверительная обстановка очень важны, вы оба должны понимать, что можете отказаться от практики в любой момент. Манипуляции, обиды или, конечно, принуждение — недопустимы. Если для ваших отношений оральные ласки в новинку, вы можете открыто обсудить свои желания и границы, чтобы чувствовать себя комфортно в такой интимный момент.

Вместе с психотерапевтом-сексологом Ксенией Соломатиной и экспертами Secrets собрали 5 главных советов, как правильно делать минет мужчине, чтобы вы знали, с чего начать этот прекрасный путь:

Когда вы уверены, что вы оба нацелены на ночь любви, то можете смело выбирать новые интересные позы и экспериментировать, а если позади сложный день, то можно выбрать одну из ленивых поз.

Есть несколько важных советов, которые помогут сделать минет незабываемым. Но, прежде чем выбирать технику, нужно запомнить три важных момента:

Вкус спермы нравится не всем, и ощущения от того, когда она оказывается, например, на лице, у всех разные, поэтому вопрос о том, куда и как „финишировать“, зависит только от ваших с партнером предпочтений. Не стоит делать то, что вам неприятно, чтобы не задеть чувства партнера. Если не собираетесь глотать, оставьте рядом с кроватью пачку салфеток, чтобы не пришлось экстренно бежать в ванную.

Не забывайте о собственном удовольствии: ласкайте себя пальцами, используйте секс-игрушки, позвольте партнеру ублажать вас в ответ, чтобы разделить наслаждение. Процесс может быть настолько будоражащим, что у вас есть шансы испытать оргазм одновременно.

В среднем мужчины достигают оргазма за три-пять минут, но тут все очень индивидуально. Освойте мануальные техники и чередуйте их с оральными ласками, если чувствуете, что начинаете уставать. Кроме того, руками можно стимулировать не только сам член, но и другие эрогенные зоны: яички, расстояние между мошонкой и анусом, лобок, ягодицы, заднюю и внутреннюю поверхности бедра.

Также, по ее словам, не надо стесняться менять позу, если чувствуете, что руки или ноги начинают затекать.

Сексолог также посоветовала выбрать положение, в котором вам будет комфортно, например, подложить подушку или одеяло под колени.

По мнению Ксении Соломатиной, главный секрет минета парню в наслаждении обоих — это энтузиазм. Мужчине важно видеть, что минет нравится женщине и она в восторге от его члена. Даже самый искусный минет потеряет свою значимость, если превратить минет в рутину и отнестись к нему как к обязательству.

В самой простой и распространенной позе, когда женщина опускается на колени перед мужчиной, есть несколько хитростей, которые помогут сделать процесс приятнее для обоих партнеров. Во-первых, стоя мужчине будет сложно до конца расслабиться, поэтому классно, если у него будет на что опереться, например, стена или дерево. Во-вторых, позаботьтесь и о собственном комфорте и, если есть возможность, подложите что-то мягкое под колени.

Разнообразие поз для орального секса так же велико, как и для классического полового акта. Все зависит лишь от вашей фантазии и обстоятельств, в которых вы решили заняться оральным сексом. Будьте смелее и не бойтесь экспериментировать.

Создайте всасывающее движение так, чтобы во рту не осталось воздуха. В этот момент ласкайте член языком, так ощущения будут ярче. Также можете поиграть с визуальным рядом мужчины, прислоняя его член то к одной внутренней стороне щеки, то к другой.

Проведите напряженным языком вниз по члену от уздечки к мошонке, а вверх к головке поднимайтесь расслабленным языком. Чередуйте эти движения.

Налейте на язык вкусовую смазку. Положите большой палец одной руки на точку в основании члена над мошонкой и стимулируйте пульсирующими нажатиями, а губами нежно ласкайте головку члена.

Плотно возьмите член в руку, поднесите губы к головке. Синхронизируйте руку и рот идвигайтесь вверх-вниз. Это базовая техника, к которой можно возвращаться на протяжении всего минета, интенсивность и частоту движений регулируйте самостоятельно, ускоряйтесь, когда процесс подходит к концу.

2. Он — сидя, вы — на коленях

Тут все тоже просто — он садится на край кровати или на стул, вы перед ним на коленях. Как сделать эту позу интереснее? Разместиться так, чтобы за вашей спиной было зеркало, а мужчина смотрел на ваше отражение. Так минет превратится в настоящий эротический спектакль. Пусть на вас останется красивое белье или его элементы вроде пояса с подвязками.

3. Он — стоя на коленях, вы — в коленно-локтевой позе

Этот вариант для женщин, которые не любят скучать во время минета и желают также испытывать весь спектр наслаждения. И нам снова понадобится зеркало, на которое нужно прикрепить фаллоимитатор на присоске. Видя весь процесс в отражении зеркала, мужчина будет ощущать, словно он владеет вами одновременно со всех возможных сторон. В это время вы будете испытывать двойное удовольствие, а если захочется, то можно пофантазировать о том, что к вам присоединился, к примеру — Брэд Питт.

4. Он стоит, вы лежите

Вы ложитесь на спину так, чтобы голова свисала с края кровати, мужчина стоит над вами и немного склоняется к вам, при этом для удобства он может опереться коленями и руками о кровать. Мужчины обычно в полном восторге от этой позы:во-первых, она одна из самых эффектных в порно, во-вторых, мужчина может видеть тело партнерши целиком, ну и в-третьих, он полностью управляет процессом и может достичь максимальной глубины проникновения.

5. Вы оба лежите на боку

Вы лежите на боку лицом к гениталиям друг друга. Эта поза — одна из вариаций классической позы 69, все то же самое, только на боку. Эта незатейливая поза подходит для немного ленивого и неспешного взаимного орального удовлетворения.

6. Он лежит на спине, вы — на боку