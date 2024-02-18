ГИД ПО СЕКСУ | 30+ советов, как правильно делать минет(12)
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Удобные, но при этом очень эротичные позы для минета парню, головокружительные техники или даже горловой минет — все это только вопрос практики, ведь искусство минета — это навык, который может развить каждая девушка. Поэтому ваше желание подарить партнеру незабываемые ощущения — идеальное начало для любой сексуальной практики, в том числе и минета, пишет „Леди“.
С чего нужно начать
Вместе с психотерапевтом-сексологом Ксенией Соломатиной и экспертами Secrets собрали 5 главных советов, как правильно делать минет мужчине, чтобы вы знали, с чего начать этот прекрасный путь:
1. Согласие и уважение
Взаимное уважение и согласие обоих партнеров — это база любых сексуальных практик. Безопасная и доверительная обстановка очень важны, вы оба должны понимать, что можете отказаться от практики в любой момент. Манипуляции, обиды или, конечно, принуждение — недопустимы. Если для ваших отношений оральные ласки в новинку, вы можете открыто обсудить свои желания и границы, чтобы чувствовать себя комфортно в такой интимный момент.
2. Внимательность
Будьте внимательны к реакциям партнера, ведь вы имеете дело с очень нежной частью его тела. Если вам кажется, что что-то идет не так, лучше прямо спросить. Ведь мужчина может терпеть дискомфорт или даже боль, боясь задеть ваши чувства. И, пожалуйста, аккуратнее с зубами, одно неосторожное движение может сбить весь настрой.
3. Звуковое сопровождение
Поддайтесь инстинктам и не сдерживайте себя. Не бойтесь издавать звуки, даже те из них, которые могут показаться вам странными. Как правило, любое звуковое сопровождение очень заводит. Но не переусердствуйте, попытки подражать актрисам эротических фильмов часто выглядят фальшиво и отталкивают партнера.
4. Визуальное наслаждение
Не торопитесь выключить свет или залезть под одеяло, мужчинам важно не только чувствовать, но и видеть сам процесс. Позвольте ему наблюдать за вами. Не закрывайте лицо волосами и не робейте периодически встречаться с партнером глазами, это позволит разжечь огонь вашей страсти еще сильнее.
5. Больше увлажнения
Чем больше увлажнения, тем лучше. Слюны порой бывает недостаточно, поэтому хорошо, если у вас под рукой есть оральный лубрикант. Особенно если в ваших планах мануальное дополнение к минету.
Секреты идеального минета от сексолога
Стремление доставить удовольствие — это очень важно, но нет ничего более сексуального для мужчины, чем женщина, которая испытывает наслаждение от минета. Вместе с Ксенией Соломатиной рассказываем, что нужно для этого.
1. Энтузиазм
По мнению Ксении Соломатиной, главный секрет минета парню в наслаждении обоих — это энтузиазм. Мужчине важно видеть, что минет нравится женщине и она в восторге от его члена. Даже самый искусный минет потеряет свою значимость, если превратить минет в рутину и отнестись к нему как к обязательству.
2. Ваш комфорт
Сексолог также посоветовала выбрать положение, в котором вам будет комфортно, например, подложить подушку или одеяло под колени.
Также, по ее словам, не надо стесняться менять позу, если чувствуете, что руки или ноги начинают затекать.
3. Используйте руки
В среднем мужчины достигают оргазма за три-пять минут, но тут все очень индивидуально. Освойте мануальные техники и чередуйте их с оральными ласками, если чувствуете, что начинаете уставать. Кроме того, руками можно стимулировать не только сам член, но и другие эрогенные зоны: яички, расстояние между мошонкой и анусом, лобок, ягодицы, заднюю и внутреннюю поверхности бедра.
4. Ласкайте себя
Не забывайте о собственном удовольствии: ласкайте себя пальцами, используйте секс-игрушки, позвольте партнеру ублажать вас в ответ, чтобы разделить наслаждение. Процесс может быть настолько будоражащим, что у вас есть шансы испытать оргазм одновременно.
5. Оргазм
Вкус спермы нравится не всем, и ощущения от того, когда она оказывается, например, на лице, у всех разные, поэтому вопрос о том, куда и как „финишировать“, зависит только от ваших с партнером предпочтений. Не стоит делать то, что вам неприятно, чтобы не задеть чувства партнера. Если не собираетесь глотать, оставьте рядом с кроватью пачку салфеток, чтобы не пришлось экстренно бежать в ванную.
Советы по выбору техники
Есть несколько важных советов, которые помогут сделать минет незабываемым. Но, прежде чем выбирать технику, нужно запомнить три важных момента:
1. Выбирайте удобную позу
Классно, когда мужчина может полностью расслабиться, а у женщины не затекают конечности.
2. Ориентируйтесь на ваше настроение и настроение партнера
Когда вы уверены, что вы оба нацелены на ночь любви, то можете смело выбирать новые интересные позы и экспериментировать, а если позади сложный день, то можно выбрать одну из ленивых поз.
3. Начинайте с базовых техник
Путь от простого к сложному — самый верный способ прокачать свои навыки в искусстве минета.
5 основных техник для идеального минета
Эксперты центра сексуального образования Secrets поделились с нами базовыми техниками оральных ласк, которые помогут сделать идеальный минет вашему мужчине.
1. Базовая техника
Плотно возьмите член в руку, поднесите губы к головке. Синхронизируйте руку и рот идвигайтесь вверх-вниз. Это базовая техника, к которой можно возвращаться на протяжении всего минета, интенсивность и частоту движений регулируйте самостоятельно, ускоряйтесь, когда процесс подходит к концу.
2. Пульсация
Налейте на язык вкусовую смазку. Положите большой палец одной руки на точку в основании члена над мошонкой и стимулируйте пульсирующими нажатиями, а губами нежно ласкайте головку члена.
3. Водоворот
Ласкайте языком только головку члена круговыми движениями. Руками двигайтесь по стволу члена по спирали.
4. Твердый-мягкий
Проведите напряженным языком вниз по члену от уздечки к мошонке, а вверх к головке поднимайтесь расслабленным языком. Чередуйте эти движения.
5. Вакуум
Создайте всасывающее движение так, чтобы во рту не осталось воздуха. В этот момент ласкайте член языком, так ощущения будут ярче. Также можете поиграть с визуальным рядом мужчины, прислоняя его член то к одной внутренней стороне щеки, то к другой.
Позы для орального секса
Разнообразие поз для орального секса так же велико, как и для классического полового акта. Все зависит лишь от вашей фантазии и обстоятельств, в которых вы решили заняться оральным сексом. Будьте смелее и не бойтесь экспериментировать.
1. Он — стоя, вы — на коленях
В самой простой и распространенной позе, когда женщина опускается на колени перед мужчиной, есть несколько хитростей, которые помогут сделать процесс приятнее для обоих партнеров. Во-первых, стоя мужчине будет сложно до конца расслабиться, поэтому классно, если у него будет на что опереться, например, стена или дерево. Во-вторых, позаботьтесь и о собственном комфорте и, если есть возможность, подложите что-то мягкое под колени.
2. Он — сидя, вы — на коленях
Тут все тоже просто — он садится на край кровати или на стул, вы перед ним на коленях. Как сделать эту позу интереснее? Разместиться так, чтобы за вашей спиной было зеркало, а мужчина смотрел на ваше отражение. Так минет превратится в настоящий эротический спектакль. Пусть на вас останется красивое белье или его элементы вроде пояса с подвязками.
3. Он — стоя на коленях, вы — в коленно-локтевой позе
Этот вариант для женщин, которые не любят скучать во время минета и желают также испытывать весь спектр наслаждения. И нам снова понадобится зеркало, на которое нужно прикрепить фаллоимитатор на присоске. Видя весь процесс в отражении зеркала, мужчина будет ощущать, словно он владеет вами одновременно со всех возможных сторон. В это время вы будете испытывать двойное удовольствие, а если захочется, то можно пофантазировать о том, что к вам присоединился, к примеру — Брэд Питт.
4. Он стоит, вы лежите
Вы ложитесь на спину так, чтобы голова свисала с края кровати, мужчина стоит над вами и немного склоняется к вам, при этом для удобства он может опереться коленями и руками о кровать. Мужчины обычно в полном восторге от этой позы:во-первых, она одна из самых эффектных в порно, во-вторых, мужчина может видеть тело партнерши целиком, ну и в-третьих, он полностью управляет процессом и может достичь максимальной глубины проникновения.
5. Вы оба лежите на боку
Вы лежите на боку лицом к гениталиям друг друга. Эта поза — одна из вариаций классической позы 69, все то же самое, только на боку. Эта незатейливая поза подходит для немного ленивого и неспешного взаимного орального удовлетворения.
6. Он лежит на спине, вы — на боку
Ну и еще одна ленивая и очень удобная поза. Мужчина расслабленно лежит на спине, а вы — рядом на боку. Вы можете лечь головой на живот партнера и ласкать языком головку члена. Руками в это время удобно массировать мошонку и ствол пениса. Если в процессе вы почувствуете прилив сил и энтузиазма, смело привставайте в коленно-локтевую позу, но при этом оставайтесь перпендикулярно к мужчине: так он сможет разглядеть ваше тело в новом ракурсе и ему будет удобно ласкать вас руками.
Безопасно ли для девушки делать минет парню
Насколько безопасно для девушки делать минет парню, зависит только от ее сознательности.
Нужно ли предохраняться во время орального секса
На вопрос, нужно ли предохраняться во время орального секса, ответ всегда утвердительный — да. При орально-генитальном контакте передаются ВИЧ, сифилис, гонорея, вирусный гепатит, герпес и ВПЧ. Кроме инфекций, передающихся половым путем, существуют также заболевания полости рта, с которыми оральным сексом без предохранения лучше не заниматься. Язвы в полости рта, кариес и другие воспалительные процессы могут спровоцировать заболевания у партнера.
Использование презервативов при оральном сексе может предостеречь вас и партнера от различного рода заболеваний и инфекций. Существуют специальные оральные презервативы для этого вида контакта.
Безопасность во время минета
Безопасность и согласие партнеров играют важную роль в любых сексуальных отношениях, включая оральный секс. Есть несколько ключевых моментов.
Обсудите процесс с партнером
Всегда важно обсуждать свои предпочтения и границы с партнером перед тем, как приступить к любым сексуальным практикам. Убедитесь, что оба чувствуете себя комфортно и согласны на то, что происходит.
Позаботьтесь о гигиене
Мужчина может принять душ, а женщина — ополоснуть рот. Не рекомендуется чистить зубы прямо перед тем, как делать минет. Это может привести к образованию микротрещин, через которые увеличивается риск попадания микробов и инфекций в организм. Так как в процессе чаще всего задействованы руки, стоит обеспечить их чистоту и опрятность ногтей. Также лучше снять украшения, чтобы избежать возможных травмирований партнера.
Не пренебрегайте проверками на ИППП
Регулярная проверка на ИППП (инфекции, передающиеся половым путем) для обоих партнеров может помочь выявить и лечить инфекции, которые могут быть переданы через оральный секс.
Вопросы и ответы
Вместе с Ксенией Соломатиной отвечаем на самые распространенные вопросы о минете.
Что делать, если во время минета возникает рвотный рефлекс?
„Спазмирование пищевода (рвотный рефлекс) — естественная реакция организма, но его легко можно „победить“. Можно тренироваться в глубоком минете на фалоимитаторе, упражняться в течение 1-2 недель по 10 минут в день“, – пояснила эксперт.
Также можно использовать специальный разогревающий лубрикант, который расслабит горло и будет способствовать выработке слюны в большом количестве, что также сделает проникновение более гладким.
Нужно ли использовать лубрикант во время минета?
"Да, обязательно следует использовать лубриканты для орального секса. Вопреки распространенному убеждению, слюны недостаточно для комфортного скольжения и приятных ощущений. Я рекомендую использовать микс из силиконовой и вкусовой смазок: силиконовая обеспечит более мягкое проникновение за счет своей плотности, а вкусовая добавит скольжения и вызовет более сильное слюноотделение. К тому же обилие вкусов и запахов в выборе оральных смазок добавит разнообразия в оральный секс", – рассказала Ксения Соломатина.
Горловой минет: какие есть за и против?
"Все плюсы и минусы каждая женщина должна определить для себя сама, но из опыта работы сексологом могу сказать следующее: 1. Горловой минет дарит многим мужчинам необычные и очень приятные ощущения за счет плотного обхвата полового члена. 2. Дает возможность почувствовать себя героем порно, где активно транслируется этот вид минета. 3. Дает ощущение власти и доминирования. Из минусов могу сказать только одно: это страх женщины задохнуться или неконтролируемая рвота, но это легко устраняется тренировками", – добавила она,
Какие игрушки можно использовать во время минета?
Оральные ласки прекрасны и в первозданном виде, но если вам хочется добавить новых ощущений во время минета, вот несколько секс-игрушек, которыми вы можете воспользоваться:
вибраторы: например, прикладывать их к горлу, так добавятся новые необычные ощущения;
вибропули: ими можно стимулировать зону под мошонкой у мужчин, так стимулируется простата снаружи;
вибрационные эрекционные кольца на член. Имейте в виду, что кольца созданы для пролонгации полового акта, поэтому будьте готовы снять его перед фееричным финалом. И обязательно прочитайте правила использования этой игрушки.
силиконовые мастурбаторы, например, небольшие мастурбаторы в виде яйца можно поместить в рот и делать минет с его помощью. Так как внутренние стенки такой игрушки ребристые, мужчина сможет испытать новые яркие ощущения.
Что делать, если мне не нравится минет и я не хочу его делать, а парень просит?
Первое, что вы должны сделать, — открыто сказать об этом партнеру, донести свои чувства, выслушать его и попробовать совместно найти выход. Главное, что нужно помнить: никто не должен делать в сексе что-либо против своей воли.
Если же сам процесс интересен, но непонятен/смущает/пугает, важно выяснить, что именно останавливает. Например, если есть брезгливость, это решается гигиеной и вкусовыми смазками; при стеснении можно начинать с минета в темноте или с маской у партнера на глазах, а неопытность — лишь вопрос тренировок.
Компромиссом могут стать мануальные техники, овладев которыми, вы сможете доставить мужчине не меньше удовольствия, чем во время минета. Также в качестве альтернативы можно воспользоваться секс-игрушками, имитирующими минет, например, мастурбаторами.
Открытая коммуникация, взаимное уважение и искреннее желание доставить партнеру удовольствие, — это важнейшие составляющие яркого и качественного секса.