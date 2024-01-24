Теперь все приглашенные на скрининговые обследования на рак шейки матки могут пройти тест в домашних условиях

„Опыт показывает, что женщины хорошо относятся к возможности домашнего теста. Поэтому в этом году мы с начала года предлагаем эту возможность всем, кто приглашен на скрининговые обследования на рак шейки матки“, - рассказала руководитель скрининговых обследований Кассы здоровья Мария Суурна. Чтобы сделать участие в скрининговых обследованиях еще более удобным и доступным, Касса здоровья в сотрудничестве с Институтом развития здоровья с 2020 года предлагает возможность пройти тестирование на дому в дополнение к обычной процедуре забора пробы в клинике.

„Пройти тест на дому является удобным решением для многих, так как экономит время за счет поездки в клинику и его можно сделать приватно, в удобное для вас время и место“, — объясняет главный врач женской клиники Западно-Таллиннской Центральной больницы и президента Союза гинекологов Пирет Веерус. По предварительным данным, в прошлом году более 5000 женщин прошли домашний тест для скринингового обследования рака шейки матки, а это означает, что каждая десятая участница скрининга приняла решение в пользу домашнего тестирования. Однако фактическое количество женщин, сделавших тест на дому, вероятно, еще выше, поскольку женщины, которые входили в целевую группу скрининговых обследований в 2023 году, все еще имеют возможность отправить полученную пробу в лабораторию до конца января. „Тест прост в проведении и так же соответствует требованиям, как и взятие пробы медицинским работником“, — подтверждает Веерус. Люди, входящие в целевую группу скрининговых обследований, могут бесплатно заказать набор на специальном сайте заказов или обратиться в аптеки в Вильяндимаа, Валгамаа, Вырумаа, Пылвамаа и Ида-Вирумаа.