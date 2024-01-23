ФОТО | От современного дизайна до классики! Смотрите, как выглядит обновленный отдел товаров для дома в Stockmann

После месяцев тщательного планирования отдел товаров для дома на четвертом этаже Stockmann был полностью обновлен и предлагает широкий ассортимент товаров для интерьера и стиля жизни.

„Из представленных брендов посетители ценят расширенный ассортимент наших собственных марок Casa и Villa Stockmann, предлагающих товары для кухни, ванной и спальни. Мы особенно рады богатому выбору жемчужин скандинавского дизайна Iittala и Marimekko, а полки с кухонной утварью пополнились голландскими Deluxes и новыми продуктами Fiskars. Вы также сможете приобрести посуду любимой классики Villeroy & Boch и Pip Studios, домашний текстиль от Haomy и Hugo Boss, а также ковры для дома от Narma“, - добавила Хелен Мяльт, менеджер по продажам отдела товаров для детей и дома Stockmann.