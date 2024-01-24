Как обеспечить семью полноценным питанием за 100 евро в неделю?

Ирина: „Составляя сбалансированное меню для семьи, я старалась, чтобы рацион был максимально разнообразным и охватывал все группы продуктов: крупы и картофель, фрукты, овощи и ягоды, мясо, яйца и рыбу, молоко и молочные продукты, дополнительные жиры, орехи, семена, масличные культуры. И чтобы составить как можно более доступное по цене меню, избежать образования пищевых отходов и сэкономить время на приготовление еды, я запланировала одно и то же блюдо на несколько дней. Таким образом за раз можно приготовить больше еды. Я следила за тем, чтобы в меню были представлены разнообразные зерновые продукты, в том числе и цельнозерновые, из которых представлены макароны, сепик, кускус и овсяные хлопья“.

Стоимость недельной корзины покупок в магазине Maxima составила 94 евро, то есть 23,5 евро на члена семьи в неделю и 3,35 евро в день. В конце статьи представлено недельное меню, подготовленное консультантом по питанию Fitlap, на основе которого был составлен список покупок. Ирина описывает подготовленное меню так: „Меню на каждый день состоит из четырех приемов пищи – трех основных и одного перекуса. Рецепты составлены таким образом, чтобы каждое блюдо содержало белки, жиры и углеводы. Благодаря этому переваривание еды происходит медленнее, уровень сахара в крови остается более стабильным, дольше сохраняется чувство сытости, а также уменьшается тяга к перекусам. Блюда готовятся из простых ингредиентов и их несложно готовить. С ними справится абсолютно каждый. Меню поощряет людей готовить еду самостоятельно, потому что это означает более дешевую, но в то же время качественную и чистую еду“.

Помимо того, что Ирина рассказала о том, как составить меню на неделю для семьи, она также поделилась несколькими полезными советами о том, на что следует обращать внимание при выборе продуктов питания, и развеяла ряд мифов о снижении веса. Далее мы подробнее расскажем о том, что следует знать о цельнозерновых продуктах, жирах, замороженных овощах и порциях еды.