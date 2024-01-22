Астролог Василиса Володина назвала года рождения людей, чья жизнь в этому году повернется на 180 градусов

Астролог Василиса Володина в своем телеграм-канале рассказала, что в 2024 году с кардинальными переменами столкнутся люди, рожденные в светлое время суток в 1961 году, а также ночью в 1992 году, пишет Super.

Именно у них сменится хронократор — планета-управитель времени. По словам Володиной, жизнь этих людей в ближайшие семь лет пройдет под влиянием Марса.

„Отсидеться пассивно не получится. Все возникающие задачи нужно будет решать с утроенной энергией. Если вы до сих пор не занимались спортом, искренне рекомендую, стоит научиться сбрасывать излишки напряжения, чтобы период Марса не обернулся для вас острыми заболеваниями“, — предупредила она.

Астролог обратила внимание, что особенно важно следить за здоровьем и заниматься спортом людям, которые появились на свет в дневные часы с января по май, в августе и сентябре 1961 года. Аналогичный совет применим к рожденным ночью в конце июня, июле и с сентября по декабрь 1992 года.

Гораздо больше повезет тем, кто появился на свет днем в декабре 1961 года, а также тем, кто родился ночью с января по май 1992 года включительно. Их семилетний период Марса порадует бодростью и свершениями, пообещала Володина.