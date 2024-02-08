Отпусти и забудь: как вычеркнуть бывшего из своей жизни? Советы психолога

„Как же эту боль мне преодолеть, расставание — маленькая смерть“. Строка этой популярной песни очень точно описывает состояние человека после разрыва отношений. „Прежде всего, необходимо понять: с вами все в порядке. Прямо сейчас вы страдаете, потому что были искренними в отношениях, вы живая и теплая. Когда болит — правильно, потому что именно отсюда начинается процесс исцеления после предательства или угасания чувств“, — говорит психолог Мария Леббен.

Дайте волю чувствам

У нас нет практики проживания горя. Обычно после потери любимого подруги и близкие призывают держаться и не раскисать. И как раз этого делать не нужно, чтобы не загонять негативные эмоции глубже.

Мария: „Вы испытываете те эмоции, которые вы испытываете. Признайте, что они есть. Разглядите их хорошенько, дайте себе право быть слабой, грустной, горюющей — любой. Вспомните все, что вас связывало с этим конкретным человеком, напишите ему письмо, в котором дайте волю гневу или грусти. Расскажите ему, как вам больно, страшно и одиноко. Поблагодарите за то хорошее, что было между вами. Только после того, как вы дойдете до дна в своем горевании, возможен выход наверх, к свету и новой любви“.

Освободитесь от старого

А вот теперь нужно убрать из жизни все, что напоминает вам о нем. Его линялая огромная футболка, в которой вы так любили спать у него на плече. Его кофейная чашка. Гитара без одной струны.

„Совместные фотографии, любимые широченные джинсы, которые вы у него однажды бодро отжали. В общем, соберите все, что связано с бывшим, — и вынесите из дома вон. На помойку или в какой-нибудь фонд, это не так уж важно. Не можете сами? Попросите подругу о помощи“, — предлагает Мария.

На новом берегу