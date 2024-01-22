Врач объяснила, как стресс влияет на состояние зубов

Она отметила, что при стрессе показатели гормонов щитовидной и поджелудочной желез нарушаются, что приводит к повышению инсулина в крови, а также к нарушению минерального обмена.

Зубы при этом теряют прочность эмали, нарушается циркуляция в сосудах десен и костной ткани. Высокий уровень кортизола чреват обострением воспалительных процессов в тканях парадонта.

Стоматолог также обратила внимание на то, что стресс частно начинают заедать. Сладости, хлебобулочные изделия, газировка и алкоголь являются продуктами, повышающими кислотность. А она, в свою очередь, провоцирует рост бактерий в полости рта. Также во время стресса многим не до гигиены, что тоже сказывается на состоянии зубов. При повышенном уровне кортизола уменьшается выработка слюны и ее защитных свойств, что сулит появление герпеса или кандидоза полости рта.

„Как результат — воспаление и кровоточивость десен, множественный кариес, стоматиты, сухость полости рта, боль, жжение при разговоре и приеме пищи, нарушение вкусовой чувствительности“, — заявила Мартынова.

В качестве рекомендаций по профилактике она рекомендовала чистить зубы после каждого приема пищи, использовать зубную нить и ополаскиватель для полости рта. Также необходимо проводить профессиональную гигиену у стоматолога как минимум два раза в год. При появлении первых признаков воспаления десен или других проблем с зубами необходимо немедленно обратиться к специалисту, чтобы предотвратить их развитие и осложнения.