Аюрведический массаж лица: зачем нужен и какая польза

Массаж действительно способен решить множество проблем, он нужен для того, чтобы повысить скорость перемещения лимфы (а значит, и вывода токсинов), улучшить кровообращение. А еще для того, чтобы кожа омолодилась, стала более упругой и гладкой.

„Вы можете сделать самостоятельно мягкий домашний массаж лица, это древний аюрведический метод оздоровления и расслабления лица, при котором массажные движения выполняются преимущественно по линии челюсти. В Аюрведе искусство массажа называется абхьянга“, — говорит косметолог-аюрведист Мишель Ранават. Womanhit рассказывает пошагово, как дома сделать самостоятельно лифтинговую и детоксицирующую процедуру для лица.

Возьмите правильные инструменты и масло

Как и при любом другом массаже лица, вам нужно взять масло, чтобы обеспечить достаточное скольжение (качественное средство — это еще и рецепт от морщин). „Выбирая масло, используйте то, которое подходит для всех типов кожи. Бонусные очки, если в состав смеси также входят любимые многими аюрведические экстракты, такие как куркума, амла и т. д.“, — объясняет Ранават.

Кунжутное и масло черного тмина обычно безопасно для всех, поэтому их смело можно использовать в качестве основы для домашней великолепной осветляющей сыворотки с шафраном (он также является аюрведическим эликсиром, известным своими антиоксидантными, антимикробными и противовоспалительными свойствами).

По словам Ранават, для абхьянги можно использовать свои руки, но если вы все же предпочтете инструмент, убедитесь, что он содержит чистую кансу, которая способствует детоксикации кожи. „В Аюрведе нет более священного и почитаемого инструмента для лица, чем палочка канса“, — отмечает она. Это смесь меди и олова, которая часто называется „колокольным металлом“. Адепты аюрведического массажа выбирают его за очищающие и балансирующие свойства. Он обладает противовоспалительным действием и успокаивает кожу.