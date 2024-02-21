Родить, чтобы спасти брак: можно ли удержать мужчину ребенком(1)
Говорят, что в любви, как и на войне, все средства хороши. И часто женщины готовы пойти на все, лишь бы вернуть интерес мужчины. Похудеть, перекраситься, лечь под нож пластического хирурга, призвать на помощь потусторонние силы… Самые отчаянные прибегают к древнейшему способу из женского арсенала и беременеют. Но может ли малыш повлиять на решение отца уйти или остаться? Разбирается Woman.
Вряд ли кто-то станет спорить с утверждением, что после рождения ребенка отношения в паре меняются. Это действительно так. Вот только никто не даст гарантий, что эти перемены будут к лучшему. Посмотрим правде в глаза: обстановка в семье может накалиться даже в том случае, если оба родителя ждали появления крохи на свет, но после родов мама сфокусировалась исключительно на ребенке (а с гормонами спорить трудно, скорее всего, именно так все и будет). Если только папа ревнив, или привык быть центром Вселенной — скандалов не миновать. Уставшая супруга, с головой погрузившаяся в материнские хлопоты, не может дать ему то, что он привык получать.
„Ребенок как бы встраивается между мужчиной и женщиной. Материнство требует от женщины гораздо больших инвестиций, чем от отца. Ее связь с ребенком теснее и обусловлена самой физиологией. Отцовство — это другое. Папе нужно время, чтобы ощутить, что у него появился не конкурент, который отнимает внимание и силы у жены, а сын или дочь. Для инфантильных мужчин рождение малыша становится настоящим испытанием, и не все его проходят“, — говорит наш постоянный эксперт, известный психолог Анетта Орлова. Заметим, что и истероидные папы справляются с „тестом“ на отцовство с трудом.
Ребенок как средство эмоционального шантажа
Пару, балансирующую на грани расставания, рождение малыша способно разлучить навсегда. Далеко не все мужчины способны выдержать женский крик и слезы, как правило сопровождающие выяснение отношений, а когда к ним добавляется еще и младенческий плач — пишите пропало.
„Если в паре уже есть трудности, конфликты и непонимание, тем более, если есть недостаточность чувств, появление ребенка может существенно усложнить ситуацию. Все трудности начинают проявляться с большей силой, а долговые обязательства (не путайте их с ответственностью!) давят на мужчину“, — продолжает психолог. Однако этот факт не смущает тех женщин, что самоотверженно борются за свое семейное счастье, не щадя своего беременного живота.
Так, порой беременность становится мощным рычагом воздействия на мужчину, заставляя его вспоминать о порядочности, ответственности и/или грядущем осуждении окружающих, а малыш — оружием в войне за мамины интересы.
Любопытно, что КПД у этого способа удержать возлюбленного необычайно низок, однако при этом он не теряет своей популярности и у знаменитостей. Но и звездный статус — не гарант того, что все задуманное будущей мамой исполнится, и отец ребенка одумается, возьмется за ум и бросит весь мир к ногам своей возлюбленной. Бросить-то он, конечно, бросит, но вряд ли свои плохие привычки, скорее — ту, что вот-вот родит ему ребенка.
Вместо того чтобы пойти на семейную терапию и начать по-новому выстраивать отношения в паре, начать думать о себе самой, селебрити продолжают беременеть. Иногда вынашивать малышей с риском для собственной жизни, пытаясь привязать мужчину покрепче.
В некоторых случаях этот рискованный план срабатывает: мы проанализировали отношения ряда звездных пар, чтобы понять, когда именно это случается. И пришли к любопытным выводам: если только мужчина вырос в многодетной (а еще лучше в многодетной и религиозной) семье, шансы на то, что его можно удержать с помощью ребенка, гораздо выше среднестатистических. Видимо, в этом случае срабатывают родительские паттерны о необходимости быть вместе „и в горе, и в радости“.
Жаль только, что в подобных ситуациях мало кто задумывается над тем, какие чувства будет испытывать ребенок, которым по сути пытаются заткнуть брешь в разбитой семейной лодке, идущей ко дну. И в детстве, и во взрослом возрасте осознание того, что ты появился на свет, потому что мама хотела удержать папу (а, как правило, такая информация рано или поздно доходит до адресата), чревато серьезной психотравмой.