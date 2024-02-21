Родить, чтобы спасти брак: можно ли удержать мужчину ребенком

Вряд ли кто-то станет спорить с утверждением, что после рождения ребенка отношения в паре меняются. Это действительно так. Вот только никто не даст гарантий, что эти перемены будут к лучшему. Посмотрим правде в глаза: обстановка в семье может накалиться даже в том случае, если оба родителя ждали появления крохи на свет, но после родов мама сфокусировалась исключительно на ребенке (а с гормонами спорить трудно, скорее всего, именно так все и будет). Если только папа ревнив, или привык быть центром Вселенной — скандалов не миновать. Уставшая супруга, с головой погрузившаяся в материнские хлопоты, не может дать ему то, что он привык получать.

„Ребенок как бы встраивается между мужчиной и женщиной. Материнство требует от женщины гораздо больших инвестиций, чем от отца. Ее связь с ребенком теснее и обусловлена самой физиологией. Отцовство — это другое. Папе нужно время, чтобы ощутить, что у него появился не конкурент, который отнимает внимание и силы у жены, а сын или дочь. Для инфантильных мужчин рождение малыша становится настоящим испытанием, и не все его проходят“, — говорит наш постоянный эксперт, известный психолог Анетта Орлова. Заметим, что и истероидные папы справляются с „тестом“ на отцовство с трудом.

Ребенок как средство эмоционального шантажа

Пару, балансирующую на грани расставания, рождение малыша способно разлучить навсегда. Далеко не все мужчины способны выдержать женский крик и слезы, как правило сопровождающие выяснение отношений, а когда к ним добавляется еще и младенческий плач — пишите пропало.

„Если в паре уже есть трудности, конфликты и непонимание, тем более, если есть недостаточность чувств, появление ребенка может существенно усложнить ситуацию. Все трудности начинают проявляться с большей силой, а долговые обязательства (не путайте их с ответственностью!) давят на мужчину“, — продолжает психолог. Однако этот факт не смущает тех женщин, что самоотверженно борются за свое семейное счастье, не щадя своего беременного живота.