Больше пользы: наносим кондиционер не после, а до мытья головы

Долой банальные предписания на этикетках! Кто бы мог подумать, что от кондиционера для волос можно получить намного больше выгоды, если наносить его не после шампуня, а до. Именно так этот продукт советует использовать знаменитый трихолог, основатель собственной именной марки Филип Кингсли.

Доктор утверждает, что знает, как раскрыть потенциал этого простого лишь на первый взгляд средства. Хотите стать обладательницей не только мягких, но еще и глубоко увлажненных, сияющих и упругих локонов?

Кондиционер для волос проявит свои ультраувлажняющие способности, если использовать его до мытья волос.

„Намочите волосы теплой водой, чтобы кутикулы раскрылись, а затем нанесите кондиционер массирующими движениями чуть ниже корней и до самых кончиков. Оставьте средство на полчаса-час, а затем смойте. Или отправляйтесь в душ и продолжите обычный ритуал ухода. Наносите шампунь, а затем кондиционер в обычном порядке“, — советует Филип.

Такой метод обеспечивает интенсивное увлажнение. После первого же раза вы заметите, что волосы еще сильнее заблестят и станут плотнее. Попробуйте делать маски из бальзамов-ополаскивателей и кондиционеров два раза в неделю, и результат вас приятно удивит.