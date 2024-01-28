Стоп-сигнал: продукты, из-за которых медленно растут волосы
Чего мы только не делаем, чтобы обзавестись волосами, словно из рекламы! Следуя бабушкиным советам, мы втираем в корни волос репейное масло, наносим на кожу головы яичную маску и принимаем витамины для роста волос. Но даже не догадываемся о том, что ускорить рост волос, можно лишь исключив из своего питания всего несколько продуктов, пишет Woman.
Сладости
Ни для кого не секрет, что сахар вреден для нашего организма. Он не только негативно отражается на состоянии нашей кожи, но и препятствует росту волос! Дело в том, что конфеты, торты и шоколад усиливают выброс инсулина, который, в свою очередь, увеличивает в крови уровень мужских гормонов — андрогенов. Они-то и раздражают волосяные фолликулы, сокращая их количество. А когда луковицы повреждены, надеяться на быстрый рост волос явно не приходится.
Овощные соки
Модные сейчас диеты, основанные на употреблении овощных соков, которые призваны очистить наш организм от вредных токсинов и шлаков, на самом деле наносят вред нашей шевелюре! Следуя такой детокс-программе, помните, что в организм поступают только углеводы, а важный для роста волос белок — нет. В результате, опять же, усиливается выброс инсулина в кровь и повышается уровень андрогенов, что приводит к истончению и выпадению волос.
Продукты с высоким содержанием крахмала
Основой составляющей структуры волос являются белки, поэтому продукты, содержащие малое количество этого полезного вещества, никак не способствуют росту волос. Белый хлеб, макароны и кукурузные хлопья содержат большое количество крахмала и очень мало белков в своем составе. Словом, и волосы не растут, и на фигуре сказывается…
Продукты, богатые витамином А
Если вы большой любитель моркови и помидоров, да еще и принимаете витамин А в капсулах (например, по рекомендации врача), то вы рискуете столкнуться с проблемой сухости кожи головы, что автоматически приведет к сильному выпадению волос. Дело в том, что витамин А в больших дозах токсичен и вредит волосяным фолликулам.