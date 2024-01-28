Стоп-сигнал: продукты, из-за которых медленно растут волосы

Сладости

Ни для кого не секрет, что сахар вреден для нашего организма. Он не только негативно отражается на состоянии нашей кожи, но и препятствует росту волос! Дело в том, что конфеты, торты и шоколад усиливают выброс инсулина, который, в свою очередь, увеличивает в крови уровень мужских гормонов — андрогенов. Они-то и раздражают волосяные фолликулы, сокращая их количество. А когда луковицы повреждены, надеяться на быстрый рост волос явно не приходится.

Овощные соки

Модные сейчас диеты, основанные на употреблении овощных соков, которые призваны очистить наш организм от вредных токсинов и шлаков, на самом деле наносят вред нашей шевелюре! Следуя такой детокс-программе, помните, что в организм поступают только углеводы, а важный для роста волос белок — нет. В результате, опять же, усиливается выброс инсулина в кровь и повышается уровень андрогенов, что приводит к истончению и выпадению волос.

Продукты с высоким содержанием крахмала

Основой составляющей структуры волос являются белки, поэтому продукты, содержащие малое количество этого полезного вещества, никак не способствуют росту волос. Белый хлеб, макароны и кукурузные хлопья содержат большое количество крахмала и очень мало белков в своем составе. Словом, и волосы не растут, и на фигуре сказывается…

Продукты, богатые витамином А

Если вы большой любитель моркови и помидоров, да еще и принимаете витамин А в капсулах (например, по рекомендации врача), то вы рискуете столкнуться с проблемой сухости кожи головы, что автоматически приведет к сильному выпадению волос. Дело в том, что витамин А в больших дозах токсичен и вредит волосяным фолликулам.