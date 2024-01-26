Моя свекровь — монстр! Четыре истории, как мамы мужа играючи разрушили браки сыновей
Они могут душить своей любовью, включать гиперконтроль и манипулировать, плести интриги и не желать отпускать своих сыновей во взрослую жизнь. „Они“ — это свекрови.
Редакция Woman поговорила с женщинами, которым мамы мужа разбили брак. Они постарались ответить на вопрос, в какой момент начинается точка невозврата, после которой остро встает выбор: или жена, или мать.
Татьяна Савостина, фармацевт
То, что я не понравилась Марии Викторовне уже при знакомстве, было понятно сразу. Она как-то незаметно начала шпынять меня в разговоре, а когда мы с будущим мужем собрались уходить, заявила, что у меня широкие щиколотки. Видимо, поэтому и сапоги я ношу с объемным голенищем. У них, конечно, в семье таких женщин не было, но раз „Илюша выбрал вас, Танюша, то так тому и быть“.
Я промолчала, и зря, потому что после этого она поняла, что я человек не конфликтный, и начала массированную атаку. Теперь каждые наши встречи со свекровью крутились вокруг того, что я могу еще больше растолстеть после беременности, что именно для меня она сделали салат без майонеза, а хлеб заменила на хлебцы. Когда я заявила, что сама решу, что мне есть и когда, свекровь с жалостливым видом повернулась к моему мужу, мол, ты не планируешь защищать мать? И он встал на ее сторону. Я обомлела.
Я много читала про такие манипуляции, но никогда не думала, что окажусь сама героиней такой истории. После рождения ребенка ситуация ухудшилась, я же оказалась зависима от мужа в плане денег, а значит, по мнению Марии Викторовны, перестала иметь право на свое мнение.
„У тебя слоновьи ноги“, „ты ешь за троих“, „у ребенка диатез, потому что ты лопаешь все подряд“ — чего я только не наслушалась от „мамо“ за три года декрета. Был период, когда я закончила ГВ и похудела на 5 кг, на что свекровь сказала: „Так это же ненадолго, скоро опять потолстеешь!“
Последней каплей стала ситуация, когда она заявила моему сыну, что, если он не будет сидеть на горшке сколько надо, оттуда вылезут чудовища и укусят его за попу. Тут стало понятно, что женщина явно не в себе, а мне ребенок-невротик не нужен. Я предложила мужу разъехаться с этой жуткой женщиной, он начал мямлить, что денег нет, мычал про то, что сейчас не то финансовое положение. Я собрала вещи и уехала к маме. О разводе не жалею. Зачем мне мямля? Пусть за него все решает мама.
Кристина Шелестенцева, предприниматель
Помните фильм „Дюплекс“ и милую старушку, которая потом чуть не пристрелила главных героев из дробовика? Она вылитая моя бывшая свекровь, хотя, когда мы с ней только познакомились, она казалась божьим одуванчиком. Зато потом вылупился чистый монстр!
Мы с мужем вместе со студенческих лет, бывали разные времена: и на метро собирали по 5 рублей, и бизнес вместе поднимали. Именно из-за нашего общего дела мы и пришли к ситуации, что большую часть своего имущества нужно записать на свекровь. Ну сами понимаете, в России живем. Рассуждали логично: что этот божий человек с нашими активами может сделать? Тогда никто и предположить не мог, что она воспользуется ими, чтобы манипулировать нами, как ей заблагорассудится. Сначала она заявила, что ее младшему сыну тоже нужна квартира, ну а мы же богатые, должны помочь родственнику, потом начала намекать, что ей бы участок на даче расчистить, еще соток прикупить. Ну и всякое по мелочи: оплатить ей лечебный массаж или купить путевку в термы в Италию. Оцените аппетиты? Не в Кисловодск, а на европейский курорт. Откуда вообще такие буржуазные замашки в нашей пролетарской семье?
По ходу пьесы выяснилось, что Нина Григорьевна далеко не бедная овечка, у нее припрятано еще с советских времен столько, что хватит и нам, и внукам, однако обеспечивать ее и родственников почему-то обязаны мы. Это при том, что когда она работала вахтовиком на Севере России, она просто сдала моего мужа, тогда 8-летнего ребенка, в интернат. Просто мать года!
Вся эта история с вымогательством у нас денег продолжалась несколько лет, причем у нас же бизнес, все деньги в обороте, но аппетиты „дюплекса“ все росли и росли. Потом всплыла история, что у моего мужа есть любовница, и это меня морально уничтожило. Мало того, что мы обхаживали его маму, так еще содержали на наши деньги его любовницу. Кстати, угадайте, кто знал, что мой муж ходит налево и почему он так легко велся на все манипуляции? Конечно, свекровь. Нина Григорьевна и его шантажировала, и из меня деньги высасывала. Молоток, тетка! Развод дался мне тяжело, но сейчас я понимаю, что это была цена моего здоровья. Иначе бы они довели меня до больницы.
Ксения Благинина, косметолог:
„В раю пустуют два кресла: одно для хорошей свекрови, а второе для хорошей невестки“ — гласит восточная пословица. Мой муж — еврей, и мама для него святое. Но когда мы с ним поженились, она уже 10 лет жила в Израиле, а мы в Москве. Потом супругу предложили хороший контракт в Раанане, и мы переехали на историческую родину. Мама нас, несчастных эмигрантов, на произвол судьбы бросать не собиралась и почти сразу же начала причинять нам добро.
Мы просыпались утром, она уже стояла за порогом с блинами, мы ехали к морю, тут же закатывалась истерика, что мы потеряемся и нужно было взять ее с собой, ведь она знает лучшие места. Однажды она притащила откуда-то б/у шкаф, который „только надо покрасить и будет он как новый“. Нужна ли нам эта мебель, никто не спросил.
Плюс эти бесконечные воскресные посиделки с родственниками просто выматывали меня. Мне приходилось готовить на ораву по сути незнакомых мне людей, с которыми у меня не было ничего общего. Однажды свекровь потребовала от моего мужа, чтобы он собирал все чеки, она будет подсчитывать наши расходы, потому что я — „простодыра“ и не рачительная хозяйка. Самое ужасное, что второй сын по-прежнему живет с ней, и вторая главная цель в жизни у Сары Иосифовны была женить его на хорошей девушке.
Поэтому подругам, которые приходили ко мне в гости, она устраивала допрос с пристрастием: где живет, сколько зарабатывает и даже были ли у нее аборты? Стыдоба. В какой-то момент я поняла, что больше не могу этого терпеть, у нас была не пара „муж и жена“, а семья, где свекровь все время была третьей. Мы даже начали терять какую-то партнерскую близость, потому что все время ждали окрика мамы из соседней комнаты. Осознав, что семья стоит на грани развода, мы сняли квартиру в другом городе, заявив, что ребенку нужно жить ближе к морю. Я считаю, только так мы и смогли сохранить семью.
Светлана Киреева, стоматолог:
Будущий муж привел меня знакомить с мамой, когда мы еще учились на третьем курсе университета. У них династия врачей, все сплошь светила медицины, Алла Борисовна, осмотрев меня критически, прямо при мне спросила моего благоверного: „Она такая худая, девочка точно сможет нам родить?“
Муж ее тогда осадил, но при каждой новой встрече с будущей свекровью эта тема так или иначе поднималась в разговоре. На свадьбу Алла Борисовна не пришла, случилась сильная ангина, и мужа не пустила, он должен был ухаживать за ней. Хотя я уверена, что никакой болячки у свекрови не было, она просто жутко ревновала единственного сыночка, а я была та стерва, которая его решила „захомутать своим тощим задом“ — это цитата.
Вскоре после свадьбы я забеременела, и меня положили на сохранение. Алла Борисовна была вне себя от радости: она же говорила, что я хилая, и вот! Не видя анализов, она тут же поставила мне кучу хронических диагнозов и начала намекать моему мужу, что, может быть, еще не поздно сделать аборт. Представляете? Тот устроил жуткий скандал и перестал общаться с мамой. Поняв, какую ошибку она совершила, Алла Борисовна приехала мириться со мной и мужем, умоляла не лишать ее внуков, ну и мы ее простили. Бабушка, в конце концов.
Однако, когда Коленька родился, Алла Борисовна снова достала старую дуду и начала петь своему сыну в уши, что Коля на него не похож. Даже нашла у меня в соцсетях фото нашего курса и вычислила, кто может быть отцом нашего ребенка. Дальше — круче, она взяла волос ребенка и отца и отнесла на экспертизу ДНК. Я не знаю, как она сделала, видимо, подделала документы, я до сих пор не понимаю, но ДНК показал, что отец Коли не мой муж. Но я-то знаю, что у меня других мужчин не было. Ор, скандал, слезы — супруг собрал вещи и ушел. Куда вы думаете? Конечно, к маме. Она добилась своего. Но Бог не Тимошка, видит немножко, и от нее почти в то же время ушел ее муж.
Похоже, он догадался, что супруга играла в какую-то нечистую игру, и решил не участвовать в этом фарсе.
Я бы могла сделать повторную генетическую экспертизу, доказать, что она все наврала, но я была так глубоко обижена тем, что мой муж столь легко повелся на эту провокацию, что решила, Бог им всем судья. Через три года я снова вышла замуж и живу вполне счастливо. А супруг по-прежнему живет с мамой. Как Алла Борисовна и мечтала.
Ольга Савостьянова, семейный психолог:
Большинство женщин, которые приходят ко мне с жалобами на проблемы во взаимоотношениях со свекровью, отмечают в первую очередь ревность, которую те испытывают по отношению к ним. И это чувство в целом здоровая реакция человека. Свекровь родила себе сына, будущего мужчину, который долгое время только ее любил, обожал, был от нее зависим, а потом появилась другая женщина, которую теперь он любит не меньше. Любой матери тяжело пройти эту сепарацию от сына и отпустить его в новую семью. Ведь он уйдет строить новое, а она останется ни с чем.
И тогда свекровь, иногда даже неосознанно, начинает разыгрывать сценарии, которые могут привести к разрыву молодой семьи и возвращению ее любимого сыночка в отчий дом. Причем она может на словах заявлять, что всегда мечтала, чтобы сын построил свое личное счастье, но всеми своими действиями противоречить этому.
Тут важны два момента:
— Не вступать в прямую конфронтацию со свекровью, она вам не подружка, с который вы помиритесь и забудете старые обиды, любой открытый конфликт с мамой мужа может перерасти в хронический. За годы такой вражды это серьезно измотает вам нервы.
— Постараться как можно быстрее съехать с ЕЕ территории, где она априори главная. Поверьте, лучше потратить последние деньги на съем квартиры, чем потерять любимую семью.