Моя свекровь — монстр! Четыре истории, как мамы мужа играючи разрушили браки сыновей

Редакция Woman поговорила с женщинами, которым мамы мужа разбили брак. Они постарались ответить на вопрос, в какой момент начинается точка невозврата, после которой остро встает выбор: или жена, или мать.

Татьяна Савостина, фармацевт

То, что я не понравилась Марии Викторовне уже при знакомстве, было понятно сразу. Она как-то незаметно начала шпынять меня в разговоре, а когда мы с будущим мужем собрались уходить, заявила, что у меня широкие щиколотки. Видимо, поэтому и сапоги я ношу с объемным голенищем. У них, конечно, в семье таких женщин не было, но раз „Илюша выбрал вас, Танюша, то так тому и быть“.

Я промолчала, и зря, потому что после этого она поняла, что я человек не конфликтный, и начала массированную атаку. Теперь каждые наши встречи со свекровью крутились вокруг того, что я могу еще больше растолстеть после беременности, что именно для меня она сделали салат без майонеза, а хлеб заменила на хлебцы. Когда я заявила, что сама решу, что мне есть и когда, свекровь с жалостливым видом повернулась к моему мужу, мол, ты не планируешь защищать мать? И он встал на ее сторону. Я обомлела.

Я много читала про такие манипуляции, но никогда не думала, что окажусь сама героиней такой истории. После рождения ребенка ситуация ухудшилась, я же оказалась зависима от мужа в плане денег, а значит, по мнению Марии Викторовны, перестала иметь право на свое мнение.

„У тебя слоновьи ноги“, „ты ешь за троих“, „у ребенка диатез, потому что ты лопаешь все подряд“ — чего я только не наслушалась от „мамо“ за три года декрета. Был период, когда я закончила ГВ и похудела на 5 кг, на что свекровь сказала: „Так это же ненадолго, скоро опять потолстеешь!“