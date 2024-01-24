Яблоко на ночь: польза или вред?

Полезно ли есть яблоки на ночь?

Яблоки — низкокалорийный продукт. В составе нет жиров, зато содержатся витамины, минералы, макро- и микроэлементы. Полезны свежие и сушеные яблоки. Однако перед сном лучше есть свежие, так как сушеные яблоки очень калорийны, пишет Wday.

Если вы на диете, то выбирайте зеленые или кислые сорта фрукта. В них меньше сахара. Яблоки на время приглушают аппетит и одновременно ускоряют выработку поджелудочного сока. Поэтому через пару часов опять возникает чувство голода. Однако перед сном лучше съесть фрукт, чем бутерброд, который отразится на фигуре.

Яблоки улучшают пищеварение, выводят шлаки и укрепляют иммунитет. Ночью все процессы в организме притормаживаются, а из-за большого содержания клетчатки во фрукте замедляется процесс переваривания. В результате возникают боли и вздутие живота.

Можно ли есть яблоки на ночь?

Яблоки перед сном нежелательно употреблять людям с проблемами ЖКТ и больным диабетом. Нельзя есть фрукт при индивидуальной непереносимости. Даже небольшой съеденный кусочек яблока приводит к сильному обострению.

Не употребляйте фрукт, если нет чувства голода, а желание поесть вызвано скукой или бездельем. Важно понимать, что такие перекусы заставляют организм работать, а ему нужен полноценный отдых. Нарушается обмен веществ, что приводит к серьезным заболеваниям и набору веса.

Есть яблоки на ночь можно, если:

Соблюдается диета. Чтобы восполнить недостаток питательных веществ, рекомендуется употреблять овощи и фрукты 3−4 раза в день. Пропустили один из приемов пищи. Диетического ужина хватает на 2 часа, затем снова возникает чувство голода, т. к. организм не получил суточную норму витаминов, минералов и других веществ. Занимались поздно вечером в спортзале. Выполняя упражнения, организм сжигает калории и тратит энергию. Поэтому для восстановления силы на второй ужин разрешается съесть яблоко.