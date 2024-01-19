Почти четверть женщин и треть мужчин подвергались домогательствам в ходе ночной жизни - заметь, вмешайся, помоги!

„Несмотря на то, что домогательство является уголовно наказуемым деянием, доказать такие случаи трудно. Еще труднее это сделать в контексте ночной жизни“, - говорит руководитель услуги помощи жертвам насилия при Департаменте социального страхования Анника Сильде.

Она добавляет, что ситуация все же не является безнадежной: „Сексуальных домогательств можно избежать, например, с помощью очевидцев. По этой причине мы сфокусировали свою кампанию на трех простых призывах: заметь, вмешайся, помоги“.

В мире тема сексуальных домогательств поднимается все активнее и все меньше к ним проявляется толерантности. Движение #metoo, вспыхнувшее в Голливуде, в Эстонии вызывает противоречивую полемику на тему сексуальных домогательств. Особенно в ночной жизни, когда люди ведут себя более открыто, чем обычно. Стигматизированное отношение, согласно которому жертва будто сама несет вину за то, что с ней обошлись ненадлежащим образом, по-прежнему является проблемой. С ней Департамент социального страхования намерен бороться на общественном уровне.

Для того, чтобы сломить это ложное представление, департамент созвал за общий стол Таллиннскую мэрию и столичные ночные заведения, с которыми сейчас создается соглашение о более безопасной ночной жизни. Это соглашение призвано обеспечивать безопасную атмосферу всем участникам ночной жизни, вне зависимости от их пола, национальности, цвета кожи, вероисповедания, убеждений, возраста, недостатка здоровья, сексуальной ориентации и гендерного самоопределения. Соглашение, которое готовится по примеру Лондона и Бристоля и в сотрудничестве с этими городами, включит в себя предназначенные для работников ночных заведений учебные материалы, помогающие научиться лучше замечать ситуации сексуального преследования, и тому, как в них вмешиваться и оказывать помощь.