Сделай это: что мужчинам на самом деле нравится в сексе

Нежность и ласка

Брутальные и грубые мужчины, которые терпеть не могут все эти ванильные сантименты, а на само слово „нежность“ у них аллергия? Как бы не так. Исследователи из Индианского университета их разоблачили: в исследовании, в котором приняло участие 1500 добровольцам, участникам предлагалось отметить, что именно они ценят в сексе больше всего. И больше всего голосов набрали пункт „нежность“.

Да, возможно, ваш суровый шерстяной волчара изо всех сил это скрывает, но в глубине души ему больше всего хочется, чтобы вы нежно почесали его за ушком и шепнули что-нибудь очень-очень сентиментальное.

Чувство близости и привязанности

Второй пункт топа, собранного учеными из Индианы, тоже неожиданный: оказывается, куда больше этих нелепых телодвижений и даже намного сильнее собственно оргазма мужчины ценят в сексе чувство близости.

Да, разрядка и прилив эндорфинов – это классно, но самое главное, ради чего мужчины готовы затевать все эти игры – это то самое восхитительное чувство единения с любимым человеком.

И да, им тоже нравится после секса обниматься и шептать друг другу всякие милые глупости – только чшшш! Это их большой и очень брутальный секрет.

Романтика

Не топ-5, а просто срыв покровов и развенчание стереотипов...

Если в следующий раз ваш мужчина начнет подшучивать над романтичной постельной сценой, где кровать усыпана лепестками роз, вокруг горят свечи и играет что-то невыносимо трогательное, просто покажите ему это исследование. И скажите, глядя в глаза: „Я знаю, что ты хочешь!“

Потому что две трети респондентов честно признались: для секса они предпочитают самую романтическую обстановку из всех возможных. И чтоб ни одной розой меньше!

Оральные ласки

А вот на четвертом месте все предсказуемо: мужчинам очень, очень, очень нравится оральный секс. И ради того, чтобы получить заветные ласки, аж 65% опрошенных заявили, что готовы пойти на измену. Эй, а как же чувство близости?

Непристойные слова