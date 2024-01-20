Секреты правильной эпиляции: вросшие волоски и как от них избавиться

Неправильное нижнее белье, гормоны, техника бритья… Почему ещё волосы врастают?

Врастание волос (также известное как фолликулит или псевдофолликулез) происходит, когда волосы не могут прорасти через кожу и начинают расти внутри фолликула или под ее поверхностью. Это не только эстетическая проблема, которая нарушает гладкость кожи. Вросший волос может воспаляться, вызывать покраснение, болезненные ощущения и зуд, появление болезненных угрей или кист, которые могут оставить рубцы или пигментацию.Более того, если неаккуратно обращаться с вросшим волосом (ковырять, расчесывать, пытаться самостоятельно достать волос), это может привести к проникновению бактерий и, как следствие, воспалительной реакции и гнойным уплотнениям. С такими образованиями сможет справиться только хирург.