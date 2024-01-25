Боль в молочных железах — когда бить тревогу: объясняет гинеколог

А что если боли выраженные? Когда неприятно прикасаться к молочным железам, и это повторяется из цикла в цикл? Когда они не прекращаются после начала менструации?

„Не начинайте сразу думать о самом страшном! Боли чаще всего сопровождают доброкачественные процессы в молочной железе, — объясняет Екатерина Волкова в своем Telegram-канале. — Вам необходимо лишь качественно обследоваться, найти причину и работать с ней!“

Основная причина болей в молочных железах — это нарушение соотношения эстрогена и прогестерона в пользу первого, вследствие чего в тканях молочных желез формируется отек и появляется болезненность. Избыток эстрогена может быть абсолютным (это кисты яичников, нарушения выведения эстрогенов вследствие нарушения функции печени, желчевыводящих путей, запоров) и относительным (когда увеличивается чувствительность рецепторов к эстрогенам).

Также эксперт уточнила, что симптом должен восприниматься как важный маркер гормонального дисбаланса, и рассказала, какие обследования необходимы в данном случае. Среди них:

УЗИ молочных желез на 3-8-й день менструального цикла;

УЗИ малого таза на 5-7-й день менструального цикла;

половые гормоны.

Тем, кого беспокоят боли в молочных железах, гинеколог настоятельно рекомендует исключить ношение тесного белья, поскольку это нарушает кровообращение и лимфоотток.