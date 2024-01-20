Красота и здоровье
20.01.2024, 08:20

Женщина отказалась от трусов и рассказала о результатах

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ФОТО: Hrecheniuk Oleksii | Shutterstock

Тиктокерша Леа Кенион в своем блоге рассказала, что решила отказаться от ношения трусов. На ее историю обратило внимание издание Mirror.

По словам Леа, отказ от нижнего белья привел к неожиданным результатам — у нее понизился общий уровень стресса.

„Женщинам, которые не носят трусов, никогда не нужно собирать их по всему дому. Вот настоящая причина, почему я не ношу белья“, — пошутила она.

В комментариях некоторые подписчицы признались, что тоже не носят трусы или надевают их только с джинсами и отмечают, что стали нервничать меньше.

Согласно данным американского сайта медицинских онлайн-консультаций Healthline, отказ от нижнего белья действительно может иметь плюсы, среди которых врачи перечисляют пониженный риск развития молочницы, натирания интимных мест и аллергий.

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RusDelfi
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