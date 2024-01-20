Женщина отказалась от трусов и рассказала о результатах(14)
Тиктокерша Леа Кенион в своем блоге рассказала, что решила отказаться от ношения трусов. На ее историю обратило внимание издание Mirror.
По словам Леа, отказ от нижнего белья привел к неожиданным результатам — у нее понизился общий уровень стресса.
„Женщинам, которые не носят трусов, никогда не нужно собирать их по всему дому. Вот настоящая причина, почему я не ношу белья“, — пошутила она.
В комментариях некоторые подписчицы признались, что тоже не носят трусы или надевают их только с джинсами и отмечают, что стали нервничать меньше.
Согласно данным американского сайта медицинских онлайн-консультаций Healthline, отказ от нижнего белья действительно может иметь плюсы, среди которых врачи перечисляют пониженный риск развития молочницы, натирания интимных мест и аллергий.