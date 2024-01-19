Ученые выяснили, что кофе защищает от двух серьезных неизлечимых болезней

Она рассказала, что итальянские неврологи выяснили: кофеин и другие биологически активные компоненты кофе улучшают моторику и помогают справиться с тремором. „Напиток имеет не только профилактический, но и лечебный эффект. При регулярном употреблении кофе риск болезни Паркинсона может снизиться на 29%, а болезни Альцгеймера — на целых 65%!“ — уточнила врач.

При этом Зухра Павлова подчеркнула, это не значит, что кофе теперь нужно пить литрами. Даже самые полезные продукты в большом количестве способны навредить. Все-таки чрезмерное употребление кофе по-прежнему связывают с повышенным риском смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. „Тогда как одна-две чашки в день, наоборот, способны защитить от этих недугов (а еще сделать нас чуточку моложе, активнее и внимательнее).

Только, пожалуйста, не „завтракайте“ кофе. Первый прием пищи очень важен, а чашечку бодрящего лучше выпить через час после еды (не раньше)! Ну и, конечно, без сахара, молока и сиропа“, — объяснила эксперт.