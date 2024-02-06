Вау-эффект и новые ощущения в сексе? Кому нужны упражнения Кегеля и чем именно они помогают

Так же, как и для других групп мышц, для мышц тазового дна существуют утяжеления — небольшие гирьки разных размеров, чаще всего покрытые медицинским силиконом. Они вставляются во влагалище и тем самым увеличивают нагрузку, позволяя прогрессировать при необходимости.

Общепринятой „базой“ для всех упражнений комплекса считается лишь одно движение — это поочередное сокращение и расслабление мышц, с помощью которых вы останавливаете мочеиспускание. А дальше — по желанию: можно делать это медленно, задерживаясь в „сжатом“ состоянии, быстро или вовсе чередовать темп. Обычно делают около 30 циклов сокращений — можно с перерывами в течение дня.

При этом какой-то программы очередности или длительности движений, входящих в комплекс Кегеля, не существует. Ее можно подбирать под себя в зависимости от своей занятости, способностей и наличия сил: от работы мышц внутри таза тоже можно устать.

Сегодня именно упражнения Кегеля считаются самым доступным способом ежедневной коррекции проблем, связанных с ослабеванием мышц тазового дна, и рекомендуются пациенткам в первую очередь — вместо медикаментозного или хирургического решения.

Результаты того эксперимента были опубликованы в Американском журнале акушерства и гинекологии. Позже эффективность идей Кегеля доказывали и другие исследователи. Как правило, улучшения заметны после 6−8 недель регулярных тренировок.

Кегель не просто предположил, что такой метод будет эффективным. Гинеколог также набрал группу женщин и предложил им попробовать гимнастику по своей методике на практике. Обследовав исследуемых до и после начала эксперимента, Кегель доказал, что его способ действительно помогает снижать риск развития некоторых патологических состояний. Например, недержания мочи и цистоцеле — ситуации, когда мочевой пузырь меняет свое положение и выпячивается через переднюю стенку влагалища.

Это комплекс для укрепления мышц тазового дна, который в 1940-х годах придумал американский гинеколог Арнольд Кегель. Суть в том, чтобы делать движения, сокращающие мышцы, расположенные внутри области таза и гениталий, и таким образом „качать“ их — почти так же, как и бицепс в тренажерном зале.

Что такое упражнения Кегеля и для чего они нужны

Таким образом можно заниматься даже в офисе или во время просмотра фильма. А Гарвардский университет предлагает делать упражнения в ожидании зеленого сигнала светофора, в очереди на кассу или на эскалаторе.

Но все не так просто, как кажется. Многие во время этих упражнений могут непроизвольно сокращать другие мышцы — например, живота или ягодиц. Поэтому сперва, перед тем как заниматься этим в фоновом режиме, необходимо привыкнуть к методике выполнения. Например, часто люди задерживают дыхание от стараний, но во время занятий важно не забывать дышать. Также обычно начинают заниматься все-таки в положении лежа — так нужные мышцы проще прочувствовать.

Тот же Кегель в ходе своего эксперимента даже контролировал правильность выполнения упражнений с помощью вагинального монометра. Проводились и отдельные исследования, которые показывали: примерно у трети женщин не получается правильно сокращать мышцы тазового дна без подготовки и контроля врача.

То есть это нужно только женщинам?

Нет, мужчинам упражнения Кегеля тоже полезны (правда, в их случае делать придется без веса).

Кроме органов половой системы, наши мочевой пузырь и кишечник поддерживают тоже мышцы тазового дна. Когда они в тонусе, нам легче контролировать подтекание или недержание испражнений. Грубо говоря, когда мы идем в туалет, мы расслабляем эти мышцы, а когда стараемся сдержаться, напрягаем.

С возрастом мышцы тазового дна ослабевают, независимо от пола их обладателей, а еще утолщаются стенки мочевого пузыря. Такие изменения начинают мешать нервным импульсам подавать нам сигналы о нужде вовремя — от этого и не получается контролировать себя, как в молодости.