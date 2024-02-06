Вау-эффект и новые ощущения в сексе? Кому нужны упражнения Кегеля и чем именно они помогают(3)
Об упражнениях Кегеля слышали многие — нередко они воспринимаются как некая волшебная интимная гимнастика для женщин, которая поможет вывести секс на новый уровень. Отчасти это правда, однако в первую очередь их польза заключается в другом. Более того, если делать их „просто так“, можно даже навредить себе. „Зеркало“ рассказывает подробности.
Что такое упражнения Кегеля и для чего они нужны
Это комплекс для укрепления мышц тазового дна, который в 1940-х годах придумал американский гинеколог Арнольд Кегель. Суть в том, чтобы делать движения, сокращающие мышцы, расположенные внутри области таза и гениталий, и таким образом „качать“ их — почти так же, как и бицепс в тренажерном зале.
Кегель не просто предположил, что такой метод будет эффективным. Гинеколог также набрал группу женщин и предложил им попробовать гимнастику по своей методике на практике. Обследовав исследуемых до и после начала эксперимента, Кегель доказал, что его способ действительно помогает снижать риск развития некоторых патологических состояний. Например, недержания мочи и цистоцеле — ситуации, когда мочевой пузырь меняет свое положение и выпячивается через переднюю стенку влагалища.
Результаты того эксперимента были опубликованы в Американском журнале акушерства и гинекологии. Позже эффективность идей Кегеля доказывали и другие исследователи. Как правило, улучшения заметны после 6−8 недель регулярных тренировок.
Сегодня именно упражнения Кегеля считаются самым доступным способом ежедневной коррекции проблем, связанных с ослабеванием мышц тазового дна, и рекомендуются пациенткам в первую очередь — вместо медикаментозного или хирургического решения.
При этом какой-то программы очередности или длительности движений, входящих в комплекс Кегеля, не существует. Ее можно подбирать под себя в зависимости от своей занятости, способностей и наличия сил: от работы мышц внутри таза тоже можно устать.
Общепринятой „базой“ для всех упражнений комплекса считается лишь одно движение — это поочередное сокращение и расслабление мышц, с помощью которых вы останавливаете мочеиспускание. А дальше — по желанию: можно делать это медленно, задерживаясь в „сжатом“ состоянии, быстро или вовсе чередовать темп. Обычно делают около 30 циклов сокращений — можно с перерывами в течение дня.
Так же, как и для других групп мышц, для мышц тазового дна существуют утяжеления — небольшие гирьки разных размеров, чаще всего покрытые медицинским силиконом. Они вставляются во влагалище и тем самым увеличивают нагрузку, позволяя прогрессировать при необходимости.
Таким образом можно заниматься даже в офисе или во время просмотра фильма. А Гарвардский университет предлагает делать упражнения в ожидании зеленого сигнала светофора, в очереди на кассу или на эскалаторе.
Но все не так просто, как кажется. Многие во время этих упражнений могут непроизвольно сокращать другие мышцы — например, живота или ягодиц. Поэтому сперва, перед тем как заниматься этим в фоновом режиме, необходимо привыкнуть к методике выполнения. Например, часто люди задерживают дыхание от стараний, но во время занятий важно не забывать дышать. Также обычно начинают заниматься все-таки в положении лежа — так нужные мышцы проще прочувствовать.
Тот же Кегель в ходе своего эксперимента даже контролировал правильность выполнения упражнений с помощью вагинального монометра. Проводились и отдельные исследования, которые показывали: примерно у трети женщин не получается правильно сокращать мышцы тазового дна без подготовки и контроля врача.
То есть это нужно только женщинам?
Нет, мужчинам упражнения Кегеля тоже полезны (правда, в их случае делать придется без веса).
Кроме органов половой системы, наши мочевой пузырь и кишечник поддерживают тоже мышцы тазового дна. Когда они в тонусе, нам легче контролировать подтекание или недержание испражнений. Грубо говоря, когда мы идем в туалет, мы расслабляем эти мышцы, а когда стараемся сдержаться, напрягаем.
С возрастом мышцы тазового дна ослабевают, независимо от пола их обладателей, а еще утолщаются стенки мочевого пузыря. Такие изменения начинают мешать нервным импульсам подавать нам сигналы о нужде вовремя — от этого и не получается контролировать себя, как в молодости.
Особенно подвержены этой деликатной проблеме диабетики, люди с рассеянным склерозом, болезнями Альцгеймера и Паркинсона, а также перенесшие инсульт. Дополнительный фактор риска у мужчин — болезни простаты. Но у женщин их все же больше — они чаще сталкиваются с недержанием: на тонус мышц тазового дна влияет количество родов, абортов, процесс менопаузы и даже анатомические особенности строения мочеполовой системы.
Когда начать делать упражнения Кегеля, чтобы предотвратить проблемы с органами таза?
В отличие от классических физических нагрузок, которые помогают нам в профилактике многих заболеваний, упражнения Кегеля стоит делать только тем, кто уже столкнулся с проблемами.
Мы уже упоминали, что слабость мышц тазового дна, как правило, является следствием перенесенных болезней, операций или естественных родов. Соответственно, делать упражнения Кегеля необходимо лишь людям, которые через это прошли, а врач порекомендовал им такой метод для минимизации последствий.
„Прокачка“ внутренней мускулатуры таза без нужды может даже привести к тому, что она станет перенапряжена. Поэтому нерожавшей молодой женщине без всяких проблем со здоровьем органов таза не стоит обращаться к идеям Кегеля, чтобы „удивить“ своего партнера.
То же самое касается тех, кто любит с усердием подходить к делу: даже если упражнения Кегеля вам показаны, делать больше, чем рекомендуют врачи, не надо.
Единственное исключение — беременность. Врачи считают, что если делать во время нее упражнения Кегеля, то это может помочь контролировать мочеиспускание (из-за гормональных изменений, а позже — давления ребенка на мочевой пузырь женщинам в положении чаще обычного хочется в туалет), легче перенести схватки и, в конце концов, быстрее восстановиться после родов.
А интимную жизнь эти упражнения все-таки как-то улучшают?
Определенный сопутствующий эффект вполне вероятен.
После родов такие упражнения могут сделать влагалище чуть уже (эффект достигается в основном за счет возвращения контроля над мышцами, а не их реального „ужимания“).
Кроме того, мышечные сокращения при тренировках вызывают к половым органам прилив крови, что способствует ускорению возбудимости и повышению чувствительности гениталий. Поэтому, например, упражнения Кегеля показаны в случае эректильной дисфункции. Также тренировка мышц тазового дна может помочь мужчинам с преждевременной эякуляцией — в некоторых случаях она происходит именно из-за отсутствия контроля над своим телом.
Однако важно помнить, что проблемы с сексуальным здоровьем могут быть вызваны серьезными заболеваниями — например, диабетом или артериальной гипертензией (стойким повышением давления). Поэтому уповать только на упражнения Кегеля не стоит — лучше обсудить проблемы с врачом.