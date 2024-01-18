Народные приметы на Крещение: что можно и нельзя делать 19 января

Разумеется, необходимо посетить церковь, так как это один из важнейших церковных христианских праздников. Там же можно набрать святой воды, чтобы потом освятить дом или использовать ее для лечения недугов.

Чтобы привлечь в свою жизнь добро и счастье, люди распахивают двери и окна.

Считается, что если сделать предложение в день Крещения, то такой брак будет благословлен на небесах. Есть даже поговорка: „Крещенское рукобитье — к счастливой семье“.