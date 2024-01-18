Народные приметы на Крещение: что можно и нельзя делать 19 января

Крещение Господне — один из главных христианских праздников, связанный с воспоминанием о крещении Иисуса Христа пророком Иоанном Крестителем в водах реки Иордан. Есть и другое название праздника — Богоявление. Оно возникло в связи с тем, что при крещении Спасителя свершилось „явление трех лиц Божества: Отец с небес гласом свидетельствовал о крещеном Сына, а на Иисуса сошел Святой Дух в облике голубя, тем самым подтверждая слова Отца“.
Православная Церковь празднует крещение 19 января по новому стилю, а по старому — 6 января.
Народные приметы на Крещение
В этот день вода имеет особое значение. Считается, что в Крещение она обретает целительную силу, именно поэтому люди ныряют в прорубь. Однако, чтобы в окунании был толк, необходимо читать молитвы и провести дни предпразднества в покаянии.
Что можно делать на Крещение?
Разумеется, необходимо посетить церковь, так как это один из важнейших церковных христианских праздников. Там же можно набрать святой воды, чтобы потом освятить дом или использовать ее для лечения недугов.
Чтобы привлечь в свою жизнь добро и счастье, люди распахивают двери и окна.
Считается, что если сделать предложение в день Крещения, то такой брак будет благословлен на небесах. Есть даже поговорка: „Крещенское рукобитье — к счастливой семье“.
Не только вода имеет особую силу в этот день, но и снег и лед, так как это просто другое ее состояние. Поэтому натираться снегом тоже является приметой на удачу в день Крещения.
Что нельзя делать на Крещение?
В этот день не стоит злословить, выяснять отношения и распускать сплетни.
Плохой идеей будет заняться уборкой, бытовыми делами. Выбрасывать мусор или еду тоже не стоит.
Стирка не приветствуется в день Крещения. Зачем тратить волшебные свойства воды на такие мелочи?
Если в этот день вам захочется поплакать, постарайтесь сдержаться. Лить слезы в Крещение считается плохой приметой.
Как и в другие двунадесятые праздники, к которым относится Крещение, не рекомендуется трудиться. Понимаем, что работу никто не отменял, но все-таки в этот день лучше поменьше напрягаться.
Интересные погодные приметы
Хорошие приметы
Если ночью будет пасмурно и холодно, то в этом году ожидается богатый урожай.
Если ночью видны звезды, то осенью будет много грибов.
Если днем падает снег, то в этом году будет хороший урожай хлеба.
Плохие приметы
Если на Крещение нет морозов, а вода в реках не замерзла — это сулит глобальные потрясения и большие перемены мирового масштаба.
Бесснежное Крещение сулит плохой урожай.
Нейтральные приметы
Луна полная — ожидается весеннее половодье. Новолуние — крещенская погода сохранится в ближайший месяц.
Если в этот день будет мороз и солнце, как в стихотворении, то лето будет сухим и жарким.