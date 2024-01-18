Досуг
18.01.2024, 13:17

Народные приметы на Крещение: что можно и нельзя делать 19 января

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ФОТО: Evgeniy Maloletka | Scanpix

Если Крещение для вас - важный праздник, то следует придерживаться определенных правил и традиций. Wday собрал главные из них.

Крещение Господне — один из главных христианских праздников, связанный с воспоминанием о крещении Иисуса Христа пророком Иоанном Крестителем в водах реки Иордан. Есть и другое название праздника — Богоявление. Оно возникло в связи с тем, что при крещении Спасителя свершилось „явление трех лиц Божества: Отец с небес гласом свидетельствовал о крещеном Сына, а на Иисуса сошел Святой Дух в облике голубя, тем самым подтверждая слова Отца“.

Православная Церковь празднует крещение 19 января по новому стилю, а по старому — 6 января.

Народные приметы на Крещение

В этот день вода имеет особое значение. Считается, что в Крещение она обретает целительную силу, именно поэтому люди ныряют в прорубь. Однако, чтобы в окунании был толк, необходимо читать молитвы и провести дни предпразднества в покаянии.

Что можно делать на Крещение?

  • Разумеется, необходимо посетить церковь, так как это один из важнейших церковных христианских праздников. Там же можно набрать святой воды, чтобы потом освятить дом или использовать ее для лечения недугов.

  • Чтобы привлечь в свою жизнь добро и счастье, люди распахивают двери и окна.

  • Считается, что если сделать предложение в день Крещения, то такой брак будет благословлен на небесах. Есть даже поговорка: „Крещенское рукобитье — к счастливой семье“.

  • Не только вода имеет особую силу в этот день, но и снег и лед, так как это просто другое ее состояние. Поэтому натираться снегом тоже является приметой на удачу в день Крещения.

Что нельзя делать на Крещение?

  • В этот день не стоит злословить, выяснять отношения и распускать сплетни.

  • Плохой идеей будет заняться уборкой, бытовыми делами. Выбрасывать мусор или еду тоже не стоит.

  • Стирка не приветствуется в день Крещения. Зачем тратить волшебные свойства воды на такие мелочи?

  • Если в этот день вам захочется поплакать, постарайтесь сдержаться. Лить слезы в Крещение считается плохой приметой.

  • Как и в другие двунадесятые праздники, к которым относится Крещение, не рекомендуется трудиться. Понимаем, что работу никто не отменял, но все-таки в этот день лучше поменьше напрягаться.

Интересные погодные приметы

Хорошие приметы

  • Если ночью будет пасмурно и холодно, то в этом году ожидается богатый урожай.

  • Если ночью видны звезды, то осенью будет много грибов.

  • Если днем падает снег, то в этом году будет хороший урожай хлеба.

Плохие приметы

  • Если на Крещение нет морозов, а вода в реках не замерзла — это сулит глобальные потрясения и большие перемены мирового масштаба.

  • Бесснежное Крещение сулит плохой урожай.

Нейтральные приметы

  • Луна полная — ожидается весеннее половодье. Новолуние — крещенская погода сохранится в ближайший месяц.

  • Если в этот день будет мороз и солнце, как в стихотворении, то лето будет сухим и жарким.

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