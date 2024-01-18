Красота и здоровье
18.01.2024, 10:49

ВИДЕО | „Вода не смоет грехи“: доктор Комаровский рассказал, нужно ли окунаться в проруби на Крещение

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APTOPIX Russia Orthodox Epiphany
APTOPIX Russia Orthodox Epiphany
ФОТО: Evgeniy Sofiychuk | Scanpix

Доктор Комаровский рассказал, нужно ли окунаться в прорубь на праздник Крещения, который будет 19 января. Об этом заслуженный педиатр из Харькова рассказал на своей странице в Instagram.

По словам медика, за последние 30 лет стало очень популярно окунаться в мороз в проруби на Крещение. Люди надеются, что такое купание смоет все грехи, но это не так, передает РБК-Украина.

„Если вы хотите нырнуть в ледяную воду, то научитесь погружаться в воду при +18“, - советует доктор.

Что произойдет с телом неподготовленного человека, когда он окунется в ледяную воду

Комаровский сообщил, что кожа при погружении в ледяную воду испытает холодовой шок.

Это приведет к резкому увеличению артериального давления и гипертоническому кризу.

„Если у вас есть где-то слабое место - произойдет кровоизлияние“, - отметил врач.

Очень часто такие эксперименты с погружением в прорубь заканчиваются остановкой дыхания.

Комаровский рекомендует неподготовленным людям ни в коем случае не окунаться в ледяную воду на Крещение.

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