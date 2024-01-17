Эксперты рассказали, в чем польза и вред острой пищи

Считается, что польза острой еды в том, что она активизирует локальное кровообращение. Поэтому легче переносится простуда, лучше отходит мокрота при кашле.

Также острое помогает скидывать вес за счет активизации сердечно-сосудистой системы, ускорения кровотока, выведения токсинов и лишней жидкости из тканей. Однако такая еда не должна быть очень соленой, так как соль увеличивает отеки.

А по мнению ученых, острые блюда помогают вырабатывать серотонин, который улучшает настроение.

Но, кроме пользы, в жгучей пище есть и вред. Ее не стоит есть людям с гастритом или язвой, чтобы не спровоцировать воспаление.

Также после острого может появиться изжога. Это происходит из-за обильного выделения желудочного сока, излишки которого забрасываются в пищевод.

Эксперты отметили, что человеку без противопоказаний можно продолжать есть пикантную пищу. Но только в меру.