Страдаете от целлюлита? Попробуйте домашние средства - от масок до ванн

Домашние средства от целлюлита борются с неприятными бугорками на коже не только в области бедер и ягодиц, но также в области живота и рук.

Домашнее средство от целлюлита — ванна, скраб и обертывание

Домашние средство от целлюлита хорошо зарекомендовали себя в косметологии. Главные их преимущества — это простота использования и низкая стоимость компонентов. Однако чтобы добиться заметного эффекта, необходимо использовать их длительное время регулярно и посоветовавшись со своим врачом.

Для обертывания, как домашнего средства от целлюлита, понадобится: 1ч.л. молотой корицы, столько же молотого красного перца, 2ст.л. оливкового масла и 7 капель эфирного масла грейпфрута. Смесь нанесите на проблемные участки тела, оберните пищевой плёнкой и оставьте на 1,5 часа. Внимание — обертывания, скрабы и ванны, как и любое тепловое воздействие на ноги противопоказано при варикозе и кожных повреждениях!

Антицеллюлитный скраб: смешать 5ч.л. измельченного в блендере до состояния крошки шоколада, полстакана меда и 4ст.л. Соли. Массирующими движениями нанести скраб на кожу по направлению снизу вверх, оставить на теле на 10 минут, смыть. Применять скраб следует два раза в неделю.

Эфирные масла от целлюлита: взять эфирные масла — грейпфрут — 10 капель; герань — 8 капель; бергамот — 10 капель; корица — 3 капли; мускат — 5 капель. Нанести состав на проблемный участок и втирать сильными энергичными движениями. Количество масел приведено в расчете на 1ч.л. основы (масло сладкого миндаля).

Ванна с оливковым и апельсиновым маслом против целлюлита: развести в оливковом масле несколько капель апельсинового масла и все это вылить в ванну. В процессе приема ванны кожу будет пощипывать и это хорошо.

Домашнее средство от целлюлита — маски

Домашняя маска против целлюлита: смешать 5ст.л. свежего виноградного сока с 1ч.л. жидкого меда и 2ч.л. любого дневного крема. Нанести на проблемные зоны и подержать маску на коже 15 мин.