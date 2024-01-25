Какие неожиданные продукты плохо влияют на женское интимное здоровье

Любой специалист по здоровому образу жизни подтвердит: для того, чтобы хорошо себя чувствовать и прекрасно выглядеть, требуются не напряженные физические нагрузки, дорогостоящие бьюти-процедуры и изнурительные диеты, а постоянный контроль рациона. Именно здоровая, сбалансированная пища дает все необходимое нашему организму. Остальные способы всегда остаются на втором плане и лишь поддерживают результат правильного питания.

Это актуально как для женщин, так и для мужчин — причем любого возраста. И представители разных полов должны придерживаться определенных систем питания.

„Избыточная калорийность рациона и лишний вес для женщин — это путь к бесплодию, заболеваниям гинекологической сферы. Это также дает предпосылки к развитию онкологических болезней“, — предупреждает член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова.

Эксперт отмечает: в первую очередь для женского здоровья опасность представляют насыщенные жиры. Они не должны присутствовать в ежедневном рационе, так как перегружают самые разные системы организма.

В первую очередь насыщенные жиры содержатся в мясных полуфабрикатах и колбасных изделиях. С осторожностью следует употреблять и жирные сорта мяса — например, свинину, баранину и утятину.

Не менее внимательно следует относиться и к количеству углеводов в ежедневном рационе. Но особого контроля заслуживают не все продукты из этой категории, а те, что содержат пресловутый сахар. Его суммарное количество не должно превышать 40-50 граммов в день.

В первую очередь сахар опасен вовсе не для фигуры, а для сохранения молодости в целом.

„Избыток простых углеводов может влиять на синтез коллагена, а коллаген является структурным элементом кожи. Качество его выработки ухудшается при переизбытке сахара“, — поясняет специалист.

Сахар содержится не только в сладостях, но, например, и в молочных продуктах с фруктовыми наполнителями. Их лучше избегать — или же отдавать предпочтение тем, где указывается полное отсутствие сахарозы.