Сколько раз в неделю нужно заниматься сексом, чтобы быть здоровым

Про секс многие стесняются говорить, а зря. Сексологи настаивают: нужно и говорить, и экспериментировать, и обсуждать проблемы, если они появились. Тогда шансов разрешить их без потерь гораздо больше, чем годами молчать и с содроганием думать о „супружеском долге“.

А ведь это почти 50% залога успешной семейной жизни (не беремся утверждать, что именно пятьдесят, может и больше). И если связь между партнерами по этой части потеряна, то не сложно догадаться, что рано или поздно в союзе появится кто-то третий.

Есть еще один момент: отсутствие секса негативно сказывается на здоровье партнеров. Причем страдают не только мужчины, но и женщины.

Раньше врачи настаивали, что для здоровья интимная близость должна быть 2-3 раза в неделю, теперь подход у сексологов несколько поменялся.

„В этом вопросе нужно плясать от половой конституции партнера. Кому-то надо 2 раза в день, а кому-то и 2 раза в неделю достаточно. Это важно понимать и исходя из этого отвечать на вопрос, как часто нужно заниматься сексом“, — говорит сексолог Александра Миллер.

Это знание позволяет не только улучшить свое физическое здоровье, но и будет залогом гармоничной семейной жизни в будущем.

„Изначально эта деталь кажется незначительной, стерпится -слюбится. Но так не работает. Оттуда берутся любовницы и третьи лица, которые удовлетворяют не закрытые потребности. Этот фактор дан природой и его никак не „подкрутишь“. В итоге, если стороны не совпадают, то один будет терпеть а другой недополучать. Важно разговаривать и быть откровенными на тему и количества и качества“, — объясняет сексолог.

Человек со слабой конституцией не перенастроится и не будет хотеть секса ежедневно. Все так и останется, как заложено природой. А вот сильную конституцию можно растерять.