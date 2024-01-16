Что такое мьюинг — ставшая вирусной техника способна изменить форму вашего лица

Необычное слово „мьюинг“ вы могли слышать от знакомых или видеть на просторах Рунета и раньше, но сейчас оно буквально заполонило соцсети. О мьюинге говорят буквально все, ведь с помощью него без всяких операций и филлеров сегодня можно добиться впечатляющих результатов и заметно преобразиться. А ведь именно об этом и мечтают многие женщины.

С возрастом наша „кость красоты“ — верхняя челюсть и центральная лицевая кость, от которой зависит расположение глаз, скул, носа, неба и верхних зубов, — западает, и мы с ужасом смотрим на свою обвисшую кожу. А потом с этой проблемой ходим к косметологам. Однако благодаря методике Майкла Мью все узнали, что, укрепляя маскиллу несложными упражнениями, можно всего этого избежать.

Потомственный ортодонт пошел по стопам отца и деда, изучавших строение черепа и зубов, и сделал невероятное открытие — разработал свою систему по улучшению лицевой структуры, которая теперь называется мьюинг.

Суть этой техники заключается в естественном исправлении прикуса. И добиться этого можно с помощью умения правильно держать язык во рту. Несмотря на то что британское медицинское сообщество отвергает мьюинг, в Сети можно найти сотни отзывов благодарных женщин и мужчин, а также их впечатляющие результаты.

Но у этой техники есть свои преимущества и недостатки. С помощью мьюинга можно избавиться от второго подбородка или сделать себе эффектные скулы без всяких хирургических или косметологических вмешательств, а также сопутствующей реабилитации. Тем самым сохранить время и деньги. Из минусов: можно наткнуться на псевдоэкспертов и ложную информацию, ведь разоблачителей этой техники сегодня тоже немало. Также некоторые считают, что, если выполнять упражнение неправильно, можно лишь ухудшить ситуацию с прикусом.

Как правильно выполнять упражнения языком?