Что такое мьюинг — ставшая вирусной техника способна изменить форму вашего лица(2)
Пользователи соцсетей пищат от восторга, ведь бьюти-гуру изобрели способ, позволяющий без особых усилий добиться идеального отражения в зеркале. Подтянутый овал лица, заостренные скулы, красивый подбородок и отсутствие брылей — все это стало реальностью благодаря всего одному упражнению, пишет Woman.
Необычное слово „мьюинг“ вы могли слышать от знакомых или видеть на просторах Рунета и раньше, но сейчас оно буквально заполонило соцсети. О мьюинге говорят буквально все, ведь с помощью него без всяких операций и филлеров сегодня можно добиться впечатляющих результатов и заметно преобразиться. А ведь именно об этом и мечтают многие женщины.
С возрастом наша „кость красоты“ — верхняя челюсть и центральная лицевая кость, от которой зависит расположение глаз, скул, носа, неба и верхних зубов, — западает, и мы с ужасом смотрим на свою обвисшую кожу. А потом с этой проблемой ходим к косметологам. Однако благодаря методике Майкла Мью все узнали, что, укрепляя маскиллу несложными упражнениями, можно всего этого избежать.
Потомственный ортодонт пошел по стопам отца и деда, изучавших строение черепа и зубов, и сделал невероятное открытие — разработал свою систему по улучшению лицевой структуры, которая теперь называется мьюинг.
Суть этой техники заключается в естественном исправлении прикуса. И добиться этого можно с помощью умения правильно держать язык во рту. Несмотря на то что британское медицинское сообщество отвергает мьюинг, в Сети можно найти сотни отзывов благодарных женщин и мужчин, а также их впечатляющие результаты.
Но у этой техники есть свои преимущества и недостатки. С помощью мьюинга можно избавиться от второго подбородка или сделать себе эффектные скулы без всяких хирургических или косметологических вмешательств, а также сопутствующей реабилитации. Тем самым сохранить время и деньги. Из минусов: можно наткнуться на псевдоэкспертов и ложную информацию, ведь разоблачителей этой техники сегодня тоже немало. Также некоторые считают, что, если выполнять упражнение неправильно, можно лишь ухудшить ситуацию с прикусом.
Как правильно выполнять упражнения языком?
Главное — научиться держать язык во рту в определенном положении. Он обязательно должен быть прижат к небу. Это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Опытные бьюти-экспериментаторы советуют расположить его в небольшом углублении, расположенном ближе к передним верхним зубам, и поместить туда только кончик.
Чтобы понять, как это должно выглядеть, рекомендуют произнести мягкий звук „нь“, а затем прижать верхнюю поверхность языка к небу. После того как эти действия вы сможете выполнять на автомате, придется освоить следующий навык. Теперь придется научиться правильно глотать и не забывать о зубах: они не должны быть плотно сжаты, максимум — слегка соприкасаться.
Как работает мьюинг?
Уверены, все знают, что язык — мускул, состоящий из 16 мышц. Однако помимо него во время мьюинга задействуются также шея и подбородок. По мере их укрепления и развития можно не только скорректировать прикус, но и получить заветное преображение овала лица.
Постепенно подбородок начинает немного выдвигаться вперед и становиться более острым и четким, скулы — крепче, а контур — как после контурной пластики. В совокупности с соблюдением водного баланса и правильным питанием можно даже избавиться от брылей. Но самое приятное то, что на это почти не надо тратить время и деньги.
Как часто стоит заниматься мьюингом?
По мнению основателя техники, описанное им положение языка во рту является естественным для каждого из нас. Однако для того, чтобы привыкнуть к нему, стоит начать практиковать мьюинг всего несколько раз в день. А вскоре вы и не заметите, как это войдет в привычку.
Для поддержания результата рекомендуется соединить мьюинг с любым привычным действием, чтобы делать это на автомате. Например, возвращать язык в нужное положение каждый раз, когда берете в руки телефон или садитесь/встаете.