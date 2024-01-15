Почему женщинам полезно спать без нижнего белья

КОМФОРТ

В первую очередь, следует обратить внимание на собственные ощущения. Темное время суток – период, когда организм должен полностью расслабиться, отдохнуть и восстановиться. В ряде случаев сон без нижнего белья повышает уровень комфорта. Так, полностью избавившись от одежды, вы минимизируете возможность наступления аллергических реакций. Кроме того, без одежды ничего не будет натирать и давить на нежные участки женского тела. Впрочем, не лишним будет повторить, что ориентироваться следует исключительно на собственные ощущения. Если вам комфортнее спать в плотных трусиках, оставайтесь в одежде.

УХОД ЗА ЗДОРОВЬЕМ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ

В некоторых случаях сон без нижнего белья помогает в создании защитных барьеров для организма. Например, речь идет о периодах высокой влажности и жары. Так, бывает, что во время путешествия на знойные тропические курорты оказываешься в номере с плохим кондиционированием. При высоких температурах за окном сон в таких условиях может стать настоящим испытанием. Человек сильно потеет, покрывается липкой пленкой. Если спать в одежде, ситуация усугубляется. Одежда накапливает потовые выделения и при соприкосновении с телом доставляет дискомфорт. Кроме того, такая среда прекрасно подходит для размножения бактерий. Без одежды, в том числе, нижнего белья, все зоны тела лучше вентилируются, что предотвращает развитие раздражения на коже.

СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Еще одним неоспоримым плюсом сна без нижнего белья является улучшение сексуальной жизни. Соприкосновения обнаженных тел помогают в активизации гормональных систем. Любимая женщина, спящая рядом без единого элемента одежды, возбуждает мужчину и будоражит его фантазии. Проснувшись рядом с обнаженной красоткой, молодой человек сразу же становится готовым на любовные подвиги. Позитивная подзарядка организма с раннего утра самым благоприятным образом сказывается на том, как сложится весь последующий день. Сон голышом делает совместную жизнь влюбленной пары более эмоциональной и страстной. Так что не стоит стесняться: перед сном скидывайте с себя всю одежду и блаженно отправляйтесь в мир сновидений.