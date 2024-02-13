Заблокированная сексуальность у женщины: почему это плохо и как изменить ситуацию
Заблокированная сексуальность как следствие невозможности построить здоровые отношения с противоположным полом. А еще она мешает зарабатывать деньги и добиться успеха. Как вернуть сексуальность и уверенность в себе рассказала „Еве“ Алина Мурзагалиева, психолог-сексолог, тренер центра сексуального образования.
В действительности, если рассматривать современную жизнь, большинство людей не замечают, как плывут по течению, отказываясь от своих желаний и теряя огромное количество возможностей, которые даются человеку. Однако в то же время, многие люди не замечают и то, как проживают чужие жизни. Происходит это от того, что человек привыкает слушать мнение других и принимать решения, опираясь на их слова, а свои, к сожалению, даже не научился слышать, потому что с детства только и знал, как жить жизнь другого.
В современном мире встает острый и актуальный вопрос: в чем сложность вырасти в доходе, построить счастливые и здоровые отношения в паре и реализоваться в жизни? Ответ достаточно прост — все это — главные признаки заблокированной сексуальности. Именно она не дает человеку иметь все то, что он так хочет.
Психология никогда не стояла на месте, и эти вопросы всегда были, есть и будут, но готовы ли люди их замечать и решать? Ведь само собой не произойдет ничего.
Разберемся, а что такое вообще сексуальность? Это далеко не вызывающий внешний вид, яркий макияж и раскрепощенность, это, в первую очередь, про любовь к себе и желание жить. Это состояние, которые невозможно „показать“, его можно только почувствовать. Возможно, для многих это может показаться странным, но это так.
Самая сексуальная часть тела у человека — глаза. По глазам можно понять очень многое — какое у человека настроение, что он чувствует и чего хочет. По взгляду очень легко определить, обманывает вас собеседник или нет. Глаза — зеркало души, не зря с этой фразой мы знакомы уже очень давно, и ведь это факт, в глазах видно все.
Когда у человека все прекрасно в жизни, он наслаждается каждым своим днем, любит себя, любит то, что он делает — это и дает ему быть сексуальным. Он открыто и прямо будет смотреть на собеседника, он готов делиться своими ощущениями и радостью в жизни. Но если у него в жизни все идет не так гладко, в этом случае люди отводят взгляд или смотрят в пол, лишь бы никто не увидел их истинные эмоции.
Когда человек открыт, люди по-другому считывают его, от него исходит энергетика, благодаря которой к такому человеку хочется тянуться и быть с ним, как еще говорят, „хочется потереться“.
Если рассматривать женщин, то в этом и есть секрет заработка денег, здоровых отношений и реализации — открытая сексуальность дает все возможности.
Когда женщина загружена, в плохом настроении, уставшая — к сожалению, ни один мужчина не захочет к ней подойти, потому что от нее не будет исходить легкости и любви к жизни. Именно легкость и позволяет женщине иметь все, о чем она только мечтает: деньги, карьера, отношения. Такую женщину хотят все! Ни один здоровый человек не будет решать проблемы другого, становиться донором и обслуживать травмы. Каждый хочет рядом с собой иметь полноценного и здорового партнера.
Если кто-то из пары, вступая в отношения, начинает лечить друг друга или спасать, это свидетельствует, как минимум об отсутствии веры в человека.
Вера — это великая сила, которая помогает человеку расти. Противоположная сторона — гордыня, и именно она дает ощущение, что „только я могу ему(ей) помочь/ без меня он(она) не справится/ я знаю лучше“.
Если же люди готовы идти в глубину и качество связи, то у них возникает здоровая коммуникация, где каждый говорит, как и что для него важно, обозначает свои личные границы и не боится потерять любимого человека, в противном же случае все идет как нельзя хуже и в итоге приводит к тотальному разрушению отношений.
Возвращаясь и напоминая о сексуальности: важным элементом жизни становится позволение себе жить ту жизнь, которую человек заслужил, а любой имеет право быть от рождения счастливым, что и дает ему быть сексуальным, зарабатывать деньги, реализовываться и строить отношения с противоположным полом. Получая удовольствие человек получает всё.