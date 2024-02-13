Заблокированная сексуальность у женщины: почему это плохо и как изменить ситуацию

В действительности, если рассматривать современную жизнь, большинство людей не замечают, как плывут по течению, отказываясь от своих желаний и теряя огромное количество возможностей, которые даются человеку. Однако в то же время, многие люди не замечают и то, как проживают чужие жизни. Происходит это от того, что человек привыкает слушать мнение других и принимать решения, опираясь на их слова, а свои, к сожалению, даже не научился слышать, потому что с детства только и знал, как жить жизнь другого.

В современном мире встает острый и актуальный вопрос: в чем сложность вырасти в доходе, построить счастливые и здоровые отношения в паре и реализоваться в жизни? Ответ достаточно прост — все это — главные признаки заблокированной сексуальности. Именно она не дает человеку иметь все то, что он так хочет.

Психология никогда не стояла на месте, и эти вопросы всегда были, есть и будут, но готовы ли люди их замечать и решать? Ведь само собой не произойдет ничего.

Разберемся, а что такое вообще сексуальность? Это далеко не вызывающий внешний вид, яркий макияж и раскрепощенность, это, в первую очередь, про любовь к себе и желание жить. Это состояние, которые невозможно „показать“, его можно только почувствовать. Возможно, для многих это может показаться странным, но это так.

Самая сексуальная часть тела у человека — глаза. По глазам можно понять очень многое — какое у человека настроение, что он чувствует и чего хочет. По взгляду очень легко определить, обманывает вас собеседник или нет. Глаза — зеркало души, не зря с этой фразой мы знакомы уже очень давно, и ведь это факт, в глазах видно все.

Когда у человека все прекрасно в жизни, он наслаждается каждым своим днем, любит себя, любит то, что он делает — это и дает ему быть сексуальным. Он открыто и прямо будет смотреть на собеседника, он готов делиться своими ощущениями и радостью в жизни. Но если у него в жизни все идет не так гладко, в этом случае люди отводят взгляд или смотрят в пол, лишь бы никто не увидел их истинные эмоции.