5 напитков, которые прибавят вам морщин

Кофе в банках

Чашечка кофе — неотъемлемая часть вашего утреннего ритуала? Отказываться от него во имя вечной молодости совсем не обязательно, тем более ученые доказали, что в умеренных количествах для здорового человека кофе полезен. А вот готовый кофе из супермаркета в жестяной банке — худший выбор из возможных. Во-первых, в нем много сахара. Во-вторых, такие напитки часто содержат сомнительные добавки. К слову, если вы следите за фигурой, черный кофе без сахара будет идеальным вариантом.

Алкоголь

Согласно исследованию, опубликованному в Журнале клинической и эстетической дерматологии, употребление восьми и более порций алкогольных напитков в неделю может сказаться на внешности, а именно привести к появлению мешков под глазами, морщин и увеличению кровеносных сосудов, что грозит покраснением лица.

Газированные напитки

Если вас не убеждают данные о вреде чрезмерного количества сахара в сладких газированных напитках, возможно, вам будет интересно узнать, что газировки замедляют восстановление волокон коллагена и эластина за счет гликирования содержащихся в них аминокислот, то есть они попросту соединяются с глюкозой и фруктозой. Поэтому дерматологи категорически против употребления напитков с высоким содержаниям сахара.

Энергетические напитки

А вы знали, что энергетические напитки обезвоживают кожу? Их частое употребление может прибавить вам мелких морщинок, помимо темных кругов под глазами. По словам экспертов, стимуляторы из энергетиков не только гарантируют плохой сон, но и затрудняют выведение влаги из тканей, провоцируя отеки. А кожа в области вокруг глаз крайне чувствительная — недаром для нее существуют отдельные крема. Она склонна к гиперпигментации и зуду.

Фруктовые соки

Хотя у пакетированных соков дела с репутацией обстоят лучше, чем у газировок, на деле полезного в них мало, а сахара очень много. Механизм негативного влияния на кожу такой же, как у шипучих напитков: сахар может разрушать коллаген и эластин. Лучшей альтернативой, если вам хочется чего-нибудь сладкого, будет добавление в воду кусочков фруктов или же просто употребление цельного фрукта.