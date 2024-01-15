Названы главные причины попробовать устрицы: польза и вред моллюска

Мощный афродизиак

Так называли моллюски древние греки. Они считали, что потребление устрицы вызывает сильное сексуальное желание. Известно, что устрицы содержат в себе большое количество цинка, который способствует выработке тестостерона.

Как определить свежесть устрицы?

Все свое внимание перед употреблением моллюска следует обратить на „устричный ликер“ – морская вода, которая находится внутри ракушки. Если она прозрачная со свежим запахом моря, ее следует выпить вместе с моллюском.

Чем полезны устрицы

В мякоти шести устриц содержится дневная норма меди, селена, йода, цинка, железа, фосфора, кальция, а также витаминов A, B, C и D. Употребление этих витаминов в чистом виде благотворно влияет на сердечно-сосудистую и эндокринные системы.

Однако важно не злоупотреблять деликатесом. Употребление этих моллюсков должно быть умеренным – не более трех штук за раз, чтобы избежать отравления. Бытует мнение, что если съесть большое количество устриц за раз, организм получает избыток белка, это и может привести к отравлению.

Устрицы полезны для тех, кто следит за фигурой.

Как правильно есть устрицы?

Моллюск следует пережевывать, чтобы прочувствовать все вкусовые нотки этого деликатеса. Если вы не готовы пробовать сырые устрицы, их можно запечь с твердым сыром и зеленью.

Моллюски можно употреблять с острым перечным соусом Табаско, ломтиком свежего хлеба с маслом или лаймом. Из напитков подойдет гранатовый сок, абсент, белое вино или шампанское.

Когда лучше всего употреблять устрицы?

Специалисты отмечают, что моллюски следует употреблять с сентября по апрель, так как многие из них начинают размножаться в летний период. Отмечается, что в период размножения моллюски вырабатывают икру, меняют вкус и становятся горькими.

Молодость и антистресс