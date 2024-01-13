Приметы на старый Новый год: экстрасенс рассказала, что можно и нельзя делать в этот праздник

Однако традиции и обычаи, связанные с празднованием Нового года по старому стилю, продолжают жить до сих пор. Подробнее об этом празднике WDay рассказала экстрасенс и таролог Аделина Панина.

Как правильно встретить старый Новый год

В этот день актуально все то же самое, что и 31 декабря: собраться вместе с семьями и друзьями, приготовить особые блюда и накрыть щедрый стол. Старый Новый год — это еще одна возможность насладиться атмосферой праздника, он сохраняет то же символическое значение — завершение старого года и начало нового цикла. Отличие от традиционного Нового года состоит лишь в том, что старый Новый год празднуется в святочный период.

Святки начинаются 7 января и продолжаются в течение 12 дней по 19 января. Традиционно святки сопровождаются различными обрядами и ритуалами, в особенности святочными гаданиями, за которыми можно весело провести время в приятной компании на старый Новый год.

К примеру, распространенным святочным гаданием является гадание на воске. Для этого расплавленный воск из свечи выливается в чашку с холодной водой. После остывания воска образуется фигура, которую можно интерпретировать как символ предсказания на будущий год. Например, если фигура имеет форму дерева, это может означать рост и процветание, а если форму птицы, то это может указывать на путешествия.

Не лишним будет также еще раз сформулировать и загадать свои желания на предстоящий год каким-нибудь увлекательным способом. Будь то пепел в шампанском или записка под подушкой — используйте любые приятные вам способы, чтобы закрепить и усилить свои намерения.

Все приметы, актуальные 31 декабря, будут актуальны и на старый Новый год.