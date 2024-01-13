Приметы на старый Новый год: экстрасенс рассказала, что можно и нельзя делать в этот праздник(3)
Старый Новый год отмечается в ночь с 13 на 14 января. В странах, в которых в прошлом использовался юлианский календарь, старый Новый год остался популярным праздником. Это связано с тем, что после перехода на григорианский календарь (в конце XVI — начале XVII века) дата Нового года сместилась на 13 дней назад.
Однако традиции и обычаи, связанные с празднованием Нового года по старому стилю, продолжают жить до сих пор. Подробнее об этом празднике WDay рассказала экстрасенс и таролог Аделина Панина.
Как правильно встретить старый Новый год
В этот день актуально все то же самое, что и 31 декабря: собраться вместе с семьями и друзьями, приготовить особые блюда и накрыть щедрый стол. Старый Новый год — это еще одна возможность насладиться атмосферой праздника, он сохраняет то же символическое значение — завершение старого года и начало нового цикла. Отличие от традиционного Нового года состоит лишь в том, что старый Новый год празднуется в святочный период.
Святки начинаются 7 января и продолжаются в течение 12 дней по 19 января. Традиционно святки сопровождаются различными обрядами и ритуалами, в особенности святочными гаданиями, за которыми можно весело провести время в приятной компании на старый Новый год.
К примеру, распространенным святочным гаданием является гадание на воске. Для этого расплавленный воск из свечи выливается в чашку с холодной водой. После остывания воска образуется фигура, которую можно интерпретировать как символ предсказания на будущий год. Например, если фигура имеет форму дерева, это может означать рост и процветание, а если форму птицы, то это может указывать на путешествия.
Не лишним будет также еще раз сформулировать и загадать свои желания на предстоящий год каким-нибудь увлекательным способом. Будь то пепел в шампанском или записка под подушкой — используйте любые приятные вам способы, чтобы закрепить и усилить свои намерения.
Все приметы, актуальные 31 декабря, будут актуальны и на старый Новый год.
К примеру, есть ягоды считается хорошим предзнаменованием и символом счастья, богатства и любви на год вперед.
Открытие двери в полночь помогает привлечь удачу и благополучие на год. Важно, чтобы дверь не скрипела и открывалась легко.
На старый Новый год рекомендуется подвешивать на елку маленькие мешочки с деньгами, чтобы привлечь богатство в семью.
Перед полуночью отложите шампанское и возьмите в руки немного денег (желательно из собственного кошелька), потому что наличие денег в руке, когда часы пробьют 12, обеспечит экономическое процветание в наступившем году.
Что нельзя делать в старый Новый год
Ни в коем случае в этот день нельзя ругаться и выяснять отношения, а также проводить этот вечер в неприятной для себя компании.
Помните о том, что все ваши действия в этот день — это выражение ваших желаний и намерений на целый год. А вы наверняка хотите провести его в мире и согласии с окружающими.