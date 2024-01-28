„Это мой маленький грязный секрет“. Служебный роман: откровенные признания эстоноземельцев о сексе и изменах с коллегами

Можно ли найти лучшее время для этого? Если же в любой другой день вы бы хотели сквозь землю провалиться по дороге на работу или ходили бы по офисным коридорам стыдливо опустив взгляд вниз, то тут все схвачено - впереди длинные выходные. Идеальный буфер! В офис можно будет вернуться только в новом году, когда вереница сплетен уже затихнет. Даже самые ярые сплетники за это время найдут новые темы для пересудов. К тому же, перефразируя известную пословицу, можно сказать: кто в новом году вспомнит старое, тому глаз вон.