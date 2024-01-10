На парковке Lasnamäe Centrum женщин будет ждать маммографический автобус

Скрининг рака молочной железы организуют AS Mammogaraf и Эстонская касса здоровья. Все женщины 1950, 1954, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968, 1970, 1972 и 1974 годов рождения приглашаются в исследовательский автобус на стоянке перед Lasnamäe Centrum.

„Начните год с уверенности в своем здоровье. Я обязательно воспользуюсь этой возможностью и приглашаю всех сделать то же самое“, — подчеркнула руководитель Ласнамяэского центра Теана Башкирцева. Автобус для маммографического обследования уже четвертый год дает возможность принять участие в обследовании перед Lasnamäe Centrum.