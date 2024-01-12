Шейк обожает планку, Энистон — прыжки на скакалке: повторяем любимые упражнения звезд, чтобы быстро вернуться в форму

Ирина Шейк обожает планку, и посоперничать с ней в мастерстве выполнения этого упражнения может разве что Марго Робби. При подготовке к съемкам в „Барби“ она тренировалась так усердно, что могла простоять в планке 8 минут. Гослингу такое даже и не снилось!

Хотите повторить? Встаньте в планку, оторвите правую руку от пола, согните ее и вместе с этим отведите назад, разворачивая корпус, — локоть должен смотреть в потолок. Остаться в устойчивом положении помогут мышцы пресса. Зафиксируйте позицию на несколько секунд, вернитесь в исходное положение и повторите движение в другую сторону.

Практически каждый день звезда занимается в зале вместе с личным тренером и говорит, что сейчас уже не может жить без спорта, однако в поездках, когда у нее нет ни времени, ни сил, она прибегает к одному лайфхаку. Своим любимым упражнением звезда подиумов считает динамичную планку и делает ее каждый день — даже в отпуске.

„Ее тело как Ferrari“, — говорят поклонники про Ирину Шейк, и поспорить с этим трудно. Модель утверждает, что не ограничивает себя в еде и порой ужинает пиццей прямо в кровати, но при этом может похвастаться подтянутой и рельефной фигурой.

Для того, чтобы оставаться в прекрасной форме, несмотря на тонны съеденной селедки под шубой, достаточно уделять занятиям спортом всего 15 минут в день. В дальнейшем интенсивность тренировок можно увеличивать, но мы предлагаем начать с малого и раскрываем секреты звезд, благодаря которым они всегда остаются стройными.

Оливье, пара кусков запеченной утки, бутерброд с икрой и шоколадная конфета на десерт — примерно так (вариативность допустима в зависимости от гастрономических предпочтений) питается большинство россиян на протяжении всех праздников. Риск обзавестись не только хорошим настроением, но и лишними килограммами, становится еще выше. А чтобы в новом году спокойно влезть в любимые джинсы, специалисты рекомендуют даже на выходных не забывать про физическую активность — не только смотреть сериалы, но и гулять в парках, кататься на коньках и на лыжах.

После того, как осенью 2020 года пандемия пошла на спад, все начали жаловаться на прибавку веса. За долгие месяцы на самоизоляции, когда невозможно было зайти ни в один ресторан, многие прокачали кулинарные навыки и почти каждый день готовили новые необычные блюда. А вот Адель тогда, наоборот, решила серьезно заняться своей фигурой. Певица призналась, что никогда не страдала от комплексов по поводу лишнего веса, но в какой-то момент начала беспокоиться о том, что в будущем килограммы могут негативно сказаться на ее здоровье.

Кстати, скакалку обожает и наша русская красавица Екатерина Климова. Главное помнить, что один только спорт не поможет создать фигуру мечты: важно следить за питанием, вести активный образ жизни и не нарушать режим дня.

Актриса старается брать с собой скакалку во все путешествия, однако если вдруг забывает ее дома, то быстро находит выход из ситуации — просто прыгает с поднятыми руками. Дженнифер настаивает: такие тренировки помогают ей бороться не только с лишним весом, но и со стрессом. Прыгать можно, чтобы сжечь калории после плотного ужина, или, чтобы сбросить напряжение после не самого удачного дня.

Как вы думаете, какая вещь должна быть в доме каждой девушки, которая следит за фигурой? Беговая дорожка? Блендер для смузи? Хула-хуп? Дженнифер Энистон считает, что скакалка. Именно ежедневные прыжки (нескольких минут интенсивных кардионагрузок будет вполне достаточно) звезда „Друзей“ и называет главным залогом своей стройности.

Звезда утверждает, что ходит на тренировки, чтобы прокачивать не только мышцы, но и выносливость. Одно из ее самых любимых упражнений – берпи! Оно охватывает все группы мышц и позволяет сжечь максимальное количество калорий. Делайте 20 берпи каждый день, и любое мини будет смотреться на вас так же роскошно, как и на Дженнифер!

В этом году Дженнифер Лопес отметит 55-й день рождения, но пока что звезда ничего не хочет слышать про возраст. На концертах она зажигает так, что позавидуют 20-летние, и отменяет не только старение, но и лень. И пока всех остальных звезд папарацци ловят на улицах Лос-Анджелеса по пути в их любимые кофейни, Джей Ло они всегда поджидают в одном конкретном месте — у спортзала.

Несколько месяцев Адель не появлялась на публике, а затем выложила в социальные сети снимок новой себя. Оказалось, что благодаря регулярным тренировкам певица резко скинула 45 килограммов и стала выглядеть просто роскошно. Звезда не ограничивала себя в еде (уж слишком она любит шоколад), зато пропадала в спортзале. Сейчас, чтобы поддерживать форму, Адель тренируется уже не так усердно, а больше всего любит одно конкретное упражнение — подъемы ног.

Лягте на спину на твердую поверхность, руки вытяните вдоль тела, ладони положите под ягодицы. Медленно поднимайте прямые ноги вверх, пока они не образуют угол с полом в 90 градусов. Затем так же медленно опускайте вниз. Это упражнение поможет накачать мышцы пресса и сделать живот более плоским. Повторяйте подъемы не менее 10 раз каждый день, и результат вам обеспечен!

Последние полгода Бейонсе провела в мировом турне, причем на шоу она демонстрировала не только талант, но и невероятную выносливость. Артистка давала многочасовые концерты, на которых пела и танцевала так, что у многих после такого наверняка бы потемнело в глазах. Сама же Бейонсе при этом выглядела абсолютно невозмутимой и бодрой.

И хотя звезда редко показывает в соцсетях свою жизнь, ни для кого не секрет, что Бейонсе уделяет много времени не только работе, но и тренировкам. Она подчеркивает, что от природы склонна к полноте, но не может позволить себе появляться перед поклонниками не в лучшей форме. А одним из самых эффективных способов похудеть и подтянуть мышцы звезда считает обычные приседания.

Важно помнить, что во время приседаний ноги должны стоять чуши шире плеч, а при выполнении упражнения колени не должны заходить за носки. Если такой вариант кажется вам слишком простым, всегда можно усложнить себе задачу и взять в руки утяжелители — гантели или бутылки (с водой, а не шампанским!).