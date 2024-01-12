Шейк обожает планку, Энистон — прыжки на скакалке: повторяем любимые упражнения звезд, чтобы быстро вернуться в форму
Марафон оливье и селедки под шубой не может пройти без ущерба для фигуры. Впрочем, скинуть набранное можно быстро и в домашних условиях, пишет Woman.
Оливье, пара кусков запеченной утки, бутерброд с икрой и шоколадная конфета на десерт — примерно так (вариативность допустима в зависимости от гастрономических предпочтений) питается большинство россиян на протяжении всех праздников. Риск обзавестись не только хорошим настроением, но и лишними килограммами, становится еще выше. А чтобы в новом году спокойно влезть в любимые джинсы, специалисты рекомендуют даже на выходных не забывать про физическую активность — не только смотреть сериалы, но и гулять в парках, кататься на коньках и на лыжах.
Для того, чтобы оставаться в прекрасной форме, несмотря на тонны съеденной селедки под шубой, достаточно уделять занятиям спортом всего 15 минут в день. В дальнейшем интенсивность тренировок можно увеличивать, но мы предлагаем начать с малого и раскрываем секреты звезд, благодаря которым они всегда остаются стройными.
„Ее тело как Ferrari“, — говорят поклонники про Ирину Шейк, и поспорить с этим трудно. Модель утверждает, что не ограничивает себя в еде и порой ужинает пиццей прямо в кровати, но при этом может похвастаться подтянутой и рельефной фигурой.
Практически каждый день звезда занимается в зале вместе с личным тренером и говорит, что сейчас уже не может жить без спорта, однако в поездках, когда у нее нет ни времени, ни сил, она прибегает к одному лайфхаку. Своим любимым упражнением звезда подиумов считает динамичную планку и делает ее каждый день — даже в отпуске.
Хотите повторить? Встаньте в планку, оторвите правую руку от пола, согните ее и вместе с этим отведите назад, разворачивая корпус, — локоть должен смотреть в потолок. Остаться в устойчивом положении помогут мышцы пресса. Зафиксируйте позицию на несколько секунд, вернитесь в исходное положение и повторите движение в другую сторону.
Ирина Шейк обожает планку, и посоперничать с ней в мастерстве выполнения этого упражнения может разве что Марго Робби. При подготовке к съемкам в „Барби“ она тренировалась так усердно, что могла простоять в планке 8 минут. Гослингу такое даже и не снилось!
В этом году Дженнифер Лопес отметит 55-й день рождения, но пока что звезда ничего не хочет слышать про возраст. На концертах она зажигает так, что позавидуют 20-летние, и отменяет не только старение, но и лень. И пока всех остальных звезд папарацци ловят на улицах Лос-Анджелеса по пути в их любимые кофейни, Джей Ло они всегда поджидают в одном конкретном месте — у спортзала.
Звезда утверждает, что ходит на тренировки, чтобы прокачивать не только мышцы, но и выносливость. Одно из ее самых любимых упражнений – берпи! Оно охватывает все группы мышц и позволяет сжечь максимальное количество калорий. Делайте 20 берпи каждый день, и любое мини будет смотреться на вас так же роскошно, как и на Дженнифер!
Как вы думаете, какая вещь должна быть в доме каждой девушки, которая следит за фигурой? Беговая дорожка? Блендер для смузи? Хула-хуп? Дженнифер Энистон считает, что скакалка. Именно ежедневные прыжки (нескольких минут интенсивных кардионагрузок будет вполне достаточно) звезда „Друзей“ и называет главным залогом своей стройности.
Актриса старается брать с собой скакалку во все путешествия, однако если вдруг забывает ее дома, то быстро находит выход из ситуации — просто прыгает с поднятыми руками. Дженнифер настаивает: такие тренировки помогают ей бороться не только с лишним весом, но и со стрессом. Прыгать можно, чтобы сжечь калории после плотного ужина, или, чтобы сбросить напряжение после не самого удачного дня.
Кстати, скакалку обожает и наша русская красавица Екатерина Климова. Главное помнить, что один только спорт не поможет создать фигуру мечты: важно следить за питанием, вести активный образ жизни и не нарушать режим дня.
После того, как осенью 2020 года пандемия пошла на спад, все начали жаловаться на прибавку веса. За долгие месяцы на самоизоляции, когда невозможно было зайти ни в один ресторан, многие прокачали кулинарные навыки и почти каждый день готовили новые необычные блюда. А вот Адель тогда, наоборот, решила серьезно заняться своей фигурой. Певица призналась, что никогда не страдала от комплексов по поводу лишнего веса, но в какой-то момент начала беспокоиться о том, что в будущем килограммы могут негативно сказаться на ее здоровье.
Несколько месяцев Адель не появлялась на публике, а затем выложила в социальные сети снимок новой себя. Оказалось, что благодаря регулярным тренировкам певица резко скинула 45 килограммов и стала выглядеть просто роскошно. Звезда не ограничивала себя в еде (уж слишком она любит шоколад), зато пропадала в спортзале. Сейчас, чтобы поддерживать форму, Адель тренируется уже не так усердно, а больше всего любит одно конкретное упражнение — подъемы ног.
Лягте на спину на твердую поверхность, руки вытяните вдоль тела, ладони положите под ягодицы. Медленно поднимайте прямые ноги вверх, пока они не образуют угол с полом в 90 градусов. Затем так же медленно опускайте вниз. Это упражнение поможет накачать мышцы пресса и сделать живот более плоским. Повторяйте подъемы не менее 10 раз каждый день, и результат вам обеспечен!
Последние полгода Бейонсе провела в мировом турне, причем на шоу она демонстрировала не только талант, но и невероятную выносливость. Артистка давала многочасовые концерты, на которых пела и танцевала так, что у многих после такого наверняка бы потемнело в глазах. Сама же Бейонсе при этом выглядела абсолютно невозмутимой и бодрой.
И хотя звезда редко показывает в соцсетях свою жизнь, ни для кого не секрет, что Бейонсе уделяет много времени не только работе, но и тренировкам. Она подчеркивает, что от природы склонна к полноте, но не может позволить себе появляться перед поклонниками не в лучшей форме. А одним из самых эффективных способов похудеть и подтянуть мышцы звезда считает обычные приседания.
Важно помнить, что во время приседаний ноги должны стоять чуши шире плеч, а при выполнении упражнения колени не должны заходить за носки. Если такой вариант кажется вам слишком простым, всегда можно усложнить себе задачу и взять в руки утяжелители — гантели или бутылки (с водой, а не шампанским!).
Одно из главных бьюти-преображений этого года продемонстрировала Николь Кидман. Не так давно звезда впервые за долгое время появилась с мужем на красной дорожке, после чего ее поклонники забили тревогу. По их мнению, актриса похудела настолько сильно, что стала выглядеть болезненно. Фанаты звезды даже начали подозревать, что она скинула лишнее благодаря небезызвестному препарату для диабетиков.
Как только в Сети начали распространяться эти слухи, представители актрисы поспешили успокоить взволнованных поклонников. Они отметили, что Николь похудела, потому что скоро приступит к съемкам в эротическом триллере, и исключительно благодаря питанию и спорту. Сама обладательница „Оскара“ не скрывает, что уже много лет является главной в Голливуде любительницей йоги. Она каждый день стоит в „собаке лицом вниз“ и других асанах, и так остается в хрупкой гармонии с этим безумным миром.
Самой красивой частью своего тела Виктория Бекхэм считает руки, и именно им уделяет особое внимание во время тренировок. Звезда уверена: дряблые мышцы и обвисшая кожа не просто выглядят неэстетично, но еще и выдают возраст женщин, поэтому с самым большим рвением она всегда делает отжимания.
Все, кто привык к физическим нагрузкам, могут отжиматься от пола, однако Пош предпочитает делать это от скамьи. В качестве утяжеления она может положить на спину блин для штанги, впрочем, если вы находитесь только в начале спортивного пути, лучше избегать лишних нагрузок, чтобы не получить травму.
Большую часть своей жизни Мария Шарапова посвятила профессиональному спорту: в тот момент, когда она еще принимала участие в соревнованиях, звезда корта тренировалась по восемь часов в день, однако не забыла про физическую активность даже после окончания карьеры. Перерыв Шарапова делала только во время беременности, но как только восстановила здоровье, тут же вернула ежедневные нагрузки. Она признавалась, что не торопилась худеть после родов, просто хотела вернуть своему организму выносливость.
Одним из самых любимых упражнений Шараповой считается подъем ног со стойки на коленях. Встаньте на колени, ноги согните под прямым углом, руки — на ширине плеч, упор на ладони. Подтяните согнутую в колене ногу к животу, а потом вытяните ее назад и вверх. Повторите несколько раз, затем поменяйте ноги. Упражнение укрепляет ягодичные мышцы, мышцы задней поверхности бедра, задействует мышцы спины и пресса.
Для того, чтобы в 61 год сохранять такое же тело, как и в молодости, Деми Мур приходится прикладывать немало усилий. Каждый день звезда начинает с пробежки, однако повторять зимой этот трюк мы не советуем. Бегать в холодную погоду можно, но для этого нужна специальная экипировка, в том числе и кроссовки. Да и лишний раз выходить на улицу, пока там лежит снег, мало кому приятно.
Вместо этого после новогодних праздников можно взять на вооружение любимое упражнение Деми Мур. Для того, чтобы ее ноги оставались подтянутыми, актриса делает выпады с гантелями — как минимум по 20 на каждую сторону. Если вы все еще чувствуете недостаточно мотивации для того, чтобы поставить на паузу марафон оливье и сделать короткую тренировку, рекомендуем открыть соцсети Деми. Так выглядеть в бикини в ее возрасте — настоящая победа над временем!
Если вам не захочется постоять в планке даже после просмотра соцсетей Деми Мур, рекомендуем начать этот год с тренировок по методу Риз Уизерспун. Актриса тоже обожает бег, йогу и силовые упражнения на тренажерах, но настоящее удовольствие получает только от танцев. Когда на звезду нападет хандра, она запирается в комнате, включает музыку и зажигает! Чем динамичнее будут движения, тем больше калорий вы сожжете.
Вообще Новый год считается идеальным временем для того, чтобы начать внедрять в свою жизнь полезные привычки. Главное, не ставить перед собой грандиозных целей, а идти к здоровому образу жизни небольшими, но уверенными шагами. Так вы будете получать гораздо больше удовольствия от процесса и не перегорите еще в начале пути. Удачи!