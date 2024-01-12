Диетолог объяснила, как пить кофе, чтобы он не пошел во вред

Врач объяснила, что в таком количестве напиток улучшит самочувствие и защитит от дегенеративных заболеваний. А при превышении приемлемой дозировки и при повышенной чувствительности к нему кофеин способен навредить. В таких случаях могут наблюдаться повышенная тревожность и возбудимость, сильное сердцебиение, головные боли, головокружение и тошнота.

„С возрастом у людей повышается чувствительность к кофеину. Людям после 50 лет лучше отказаться от продуктов с его содержанием, также важно помнить, что если человек выпил чашку кофе или энергетик и его начинает клонить в сон, то это сигнал, что организм истощен и находится на грани“, - рассказала диетолог.

Специалист отметила, что кофе нельзя пить при ряде заболеваний, а также в жару. Вдобавок он обладает мочегонным эффектом и может привести в обезвоживанию организма.