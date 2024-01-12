Диетолог объяснила, как пить кофе, чтобы он не пошел во вред(11)
Кофеин помогает взбодриться, улучшает настроение и концентрацию. Но несмотря на пользу этого вещества и, собственно, самого кофе, важно помнить несколько нюансов. Как пить кофе, чтобы он не пошел во вред, рассказала диетолог Елена Соломатина. По ее мнению, безопасная доза — четыре чашки в день, передает Super.
Врач объяснила, что в таком количестве напиток улучшит самочувствие и защитит от дегенеративных заболеваний. А при превышении приемлемой дозировки и при повышенной чувствительности к нему кофеин способен навредить. В таких случаях могут наблюдаться повышенная тревожность и возбудимость, сильное сердцебиение, головные боли, головокружение и тошнота.
„С возрастом у людей повышается чувствительность к кофеину. Людям после 50 лет лучше отказаться от продуктов с его содержанием, также важно помнить, что если человек выпил чашку кофе или энергетик и его начинает клонить в сон, то это сигнал, что организм истощен и находится на грани“, - рассказала диетолог.
Специалист отметила, что кофе нельзя пить при ряде заболеваний, а также в жару. Вдобавок он обладает мочегонным эффектом и может привести в обезвоживанию организма.